Обновленный законопроект о растаможке автомобилей в «Дія» зарегистрировали в ВР — Finance.ua
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Обновленный законопроект о растаможке автомобилей в «Дія» зарегистрировали в ВР

Личные финансы
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Обновленный законопроект о растаможке автомобилей в «Дія» зарегистрировали в ВР
Обновленный законопроект о растаможке автомобилей в «Дія» зарегистрировали в ВР
Обновленный законопроект о таможенном оформлении автомобилей в «Дія» зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Народные депутаты передали на рассмотрение Верховной Раде проект закона № 10 380, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания легковых автомобилей и переносит этот процесс в «Дія», — написал Федоров.
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Он пояснил, что для исключения человеческого фактора из процесса определения стоимости растаможки будет создана база данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифры на основе данных Государственной таможенной службы.
Отмечается, что система будет содержать таможенную стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.
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Федоров пояснил, что предварительная версия законопроекта о растаможивании авто в «Дія» базировалась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто — без таможенной стоимости, поэтому депутаты не поддержали ее.
По его словам, в новом законопроекте объединены ключевые международные нормы растаможки и одновременно убран человеческий фактор при расчете таможенной стоимости авто.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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