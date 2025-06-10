Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения — Finance.ua

Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения
Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) (№ 4278-IX).
Установлено, что действие Конвенции не будет распространяться, в частности, на денонсированные соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью, Кубой, Сирией и российской федерацией.
Действие Конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения теперь будет распространяться на соглашения с:
- Австрией;
- Данией;
- Нидерландами;
- Великобританией;
- Швейцарией;
- Сингапуром;
- ОАЭ;
- новое соглашение с Малайзией.
Это будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в мировой рынок.
Кроме того, в законодательство вносятся изменения в связи со вступлением в силу соглашений между Украиной и Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.
Закон был опубликован в «Голосе Украины» 6 июня: действует с 7 июня.
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