Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения — Finance.ua

Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения

Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) ( № 4278-IX ).

Установлено, что действие Конвенции не будет распространяться, в частности, на денонсированные соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью, Кубой, Сирией и российской федерацией.

Действие Конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения теперь будет распространяться на соглашения с:

Австрией; Данией; Нидерландами; Великобританией; Швейцарией; Сингапуром; ОАЭ; новое соглашение с Малайзией.

Это будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в мировой рынок.

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Кроме того, в законодательство вносятся изменения в связи со вступлением в силу соглашений между Украиной и Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.

Закон был опубликован в «Голосе Украины» 6 июня: действует с 7 июня.

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть дома и искать безопасное место за границей. Многие оказались в странах Европы, где государство предоставило временную защиту и право на легальное трудоустройство. Как найти работу в странах ЕС, которые приняли больше всего украинских беженцев: Польше, Германии, Чехии и Испании — рассказываем здесь

7eminar По материалам:

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