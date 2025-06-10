Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения — Finance.ua

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Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения

Казна и Политика
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Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения
Обновлен перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения
Президент Украины подписал закон, которым обновляется перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI) (№ 4278-IX).
Установлено, что действие Конвенции не будет распространяться, в частности, на денонсированные соглашения об избежании двойного налогообложения с беларусью, Кубой, Сирией и российской федерацией.
Действие Конвенции по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения теперь будет распространяться на соглашения с:
  1. Австрией;
  2. Данией;
  3. Нидерландами;
  4. Великобританией;
  5. Швейцарией;
  6. Сингапуром;
  7. ОАЭ;
  8. новое соглашение с Малайзией.
Это будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в мировой рынок.
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Кроме того, в законодательство вносятся изменения в связи со вступлением в силу соглашений между Украиной и Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений.
Закон был опубликован в «Голосе Украины» 6 июня: действует с 7 июня.
Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть дома и искать безопасное место за границей. Многие оказались в странах Европы, где государство предоставило временную защиту и право на легальное трудоустройство. Как найти работу в странах ЕС, которые приняли больше всего украинских беженцев: Польше, Германии, Чехии и Испании — рассказываем здесь.
По материалам:
7eminar
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