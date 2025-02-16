Обладают ли подростки достаточным уровнем финансовой грамотности — исследование
18% подростков не достигли базового уровня финансовой грамотности, что свидетельствует об их неспособности применять знания в реальных жизненных ситуациях.
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) представил перевод мини-отчета PISA-2022 «Формирование финансовой грамотности ученичества: роль отцовства и социально-экономических предпосылок».
Неравенство знаний между учащимися с разным социально-экономическим статусом
Исследование выявило значительный разрыв в знаниях между подростками с разным социально-экономическим статусом.
Учащиеся из благополучных семей набрали в среднем на 87 баллов больше, чем их сверстники из менее обеспеченных семей.
Это превышает один уровень квалификации (75 баллов), что свидетельствует о неравных стартовых возможностях в финансовом образовании.
Роль родителей в формировании финансовой грамотности
Данные PISA-2022 подтверждают: разговоры с родителями о финансах напрямую влияют на знания подростков.
В частности:
- 83% 15-летних школьников обсуждают с родителями расходы на покупки;
- 76% самостоятельно принимают решение о расходах;
- подростки, самостоятельно распоряжающиеся деньгами, в среднем набирают на 30 баллов больше тех, у кого нет финансовой независимости.
В то же время, обсуждение экономических новостей или семейного бюджета остается редким явлением.
Среди тем, которые обсуждают школьники с родителями, — собственные сбережения и покупки в Интернете.
Современные экономические вызовы требуют от молодежи не только умения управлять бюджетом, но и анализа кредитных ставок, понимания финансовых продуктов и использования цифровых финансовых инструментов.
В соответствии с реформой Новой украинской школы (НУШ), предприимчивость и финансовая грамотность входят в 11 ключевых компетентностей, которые должны формироваться у учащихся.
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