Обладают ли подростки достаточным уровнем финансовой грамотности — исследование — Finance.ua
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Обладают ли подростки достаточным уровнем финансовой грамотности — исследование

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Обладают ли подростки достаточным уровнем финансовой грамотности — исследование
Обладают ли подростки достаточным уровнем финансовой грамотности — исследование, Фото: freepik
18% подростков не достигли базового уровня финансовой грамотности, что свидетельствует об их неспособности применять знания в реальных жизненных ситуациях.
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) представил перевод мини-отчета PISA-2022 «Формирование финансовой грамотности ученичества: роль отцовства и социально-экономических предпосылок».

Неравенство знаний между учащимися с разным социально-экономическим статусом

Исследование выявило значительный разрыв в знаниях между подростками с разным социально-экономическим статусом.
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Учащиеся из благополучных семей набрали в среднем на 87 баллов больше, чем их сверстники из менее обеспеченных семей.
Это превышает один уровень квалификации (75 баллов), что свидетельствует о неравных стартовых возможностях в финансовом образовании.

Роль родителей в формировании финансовой грамотности

Данные PISA-2022 подтверждают: разговоры с родителями о финансах напрямую влияют на знания подростков.
В частности:
  • 83% 15-летних школьников обсуждают с родителями расходы на покупки;
  • 76% самостоятельно принимают решение о расходах;
  • подростки, самостоятельно распоряжающиеся деньгами, в среднем набирают на 30 баллов больше тех, у кого нет финансовой независимости.
В то же время, обсуждение экономических новостей или семейного бюджета остается редким явлением.
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Среди тем, которые обсуждают школьники с родителями, — собственные сбережения и покупки в Интернете.
Современные экономические вызовы требуют от молодежи не только умения управлять бюджетом, но и анализа кредитных ставок, понимания финансовых продуктов и использования цифровых финансовых инструментов.
В соответствии с реформой Новой украинской школы (НУШ), предприимчивость и финансовая грамотность входят в 11 ключевых компетентностей, которые должны формироваться у учащихся.
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