«Оберіг» поможет искать уклонистов: в ТЦК объяснили процедуру — Finance.ua

«Оберіг» поможет искать уклонистов: в ТЦК объяснили процедуру Сегодня 21:02

«Оберіг» поможет искать уклонистов: в ТЦК объяснили процедуру

Заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, что теперь сервис «Оберіг» собирает информацию из разных реестров. К примеру, налогоплательщиков. Поэтому по этим данным ТЦК может найти работодателя разыскиваемого военнообязанного и через него организовать явку этого человека в военкомат.

Об этом Литвин рассказал в интервью hromadske

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«У бумажного учета военнообязанных был существенный недостаток: человек формально состоял на учете, а реально ТЦК не знало, где его искать. Вроде бы десятки тысяч военнообязанных, а пополнить армию некем. Попробуй, вручи повестку, если человек не открывает тебе дверь…», — отметил Литвин.

По его словам, территориальный центр комплектования как учреждение работает круглосуточно, однако это не означает, что услуги предоставляются 24/7. Известно, что людей, которые захотят во время комендантского часа стать посетителями ТЦК, должны передать полиции как нарушителей, а другая причина — человеческий фактор.

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«У нас работают и гражданские, а их рабочий день — с 9 до 18, у низ есть перерыв на обед и выходные в субботу и воскресенье. Военнослужащие ТЦК в целом находятся на службе круглосуточно. Но вот я пробовал целый день работать, так на третьи сутки просто падал с ног», — сказал работник ТЦК.

Он считает, что решение о круглосуточной работе ТЦК — это популизм, ведь организовать круглосуточный прием граждан невозможно, для этого придется вводить три штата работников.

Он добавил, что с 18 мая 2024 года, когда в стране начался двухмесячный срок обязательного обновления учетных данных, ежедневно в ТЦК Соломенского района Киева обращаются около 400 граждан, половина из них приходят, чтобы обновить данные.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла изменения в закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Согласно этому закону, в течение 60 календарных дней, начиная с 18 мая по 16 июля, все военнообязанные должны обновить учетные данные;

Закон предусматривает несколько возможностей для регистрации личных данных как онлайн, так и оффлайн. В частности, онлайн это можно сделать в электронном кабинете призывника. Оффлайн подать документы можно в ТЦК и СП или ЦПАУ;

обновить данные в ТЦК должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающие под мобилизацию, включая тех, кто находится за границей, независимо от пригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Также под это требование подпадают женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, состоящие на воинском учете.

УНІАН По материалам:

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