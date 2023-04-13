Объем валютных депозитов достиг максимума с 2015 года — Finance.ua

Объем валютных депозитов достиг максимума с 2015 года Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Объем валютных депозитов достиг максимума с 2015 года

В марте текущего года сумма гривневых депозитов в банковском секторе выросла на 23,7 млрд грн, или 1,9%. В результате объем вкладов составлял около 1,246 трлн грн.

Об этом сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

По его словам, вклады в валюте увеличились на $59 млн (+2,5%) до $18,7 млрд. Это максимальный объем депозитов в валюте с февраля 2015 года.

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Гетманцев отметил, что 85% прироста депозитов обеспечил корпоративный сектор, в то время как прирост депозитов населения был незначителен.

«Из-за укрепления курса гривны против доллара на наличном рынке спрос на специальные валютные депозиты для населения потерял импульс. В марте валютные вклады населения выросли всего на $8 млн, хотя последние 6 месяцев до этого росли в среднем почти по $200 млн в месяц», — объясняет нардеп.

Ставки растут

Как пишет Гетманцев, под влиянием мер НБУ по изменению оперативного дизайна монетарной политики продолжается тенденция роста ставок по новым депозитам в гривне.

Процентная ставка по вкладам корпоративного сектора за месяц выросла до 13,4% (+1,3 п.п. за мест, +5,8 п.п. за 1-й квартал), по вкладам населения — до 11,4% (+0,6 п.п. и + 3,2 п.п. соответственно)

Таблица: Даниил Гетманцев

Срочность депозитов улучшается

Доля срочных вкладов выросла до 29,4% с 26,7% к концу 2022 года. Впрочем, в марте процесс привлечения срочных депозитов должен был ускориться.

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«В целом, с начала войны (март 2023 против марта 2022) депозиты в гривне выросли на 261 млрд грн (+26,5%), в валюте на — 3 млрд долл. (+19,3%). Бытует мнение, что такой рост имел своим главным первоисточником прирост вкладов к вопросу со стороны населения (прежде всего военных). Это не совсем так. Поскольку 2/3 прироста гривневых и прироста валютных депозитов обеспечил корпоративный сектор», — подытожил чиновник.

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