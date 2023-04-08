Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков — Finance.ua

Где украинцы хранят свои деньги: рейтинг банков
По состоянию на 1 марта 2023 года в 65 банках хранилось 940,8 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 590,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 334,7 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 169,4 млрд гривен.
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Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 58,5 млрд гривен и частный Универсал Банк — 51,5 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк — 43,7 млрд гривен.
Напомним, Национальный банк Украины предпринимает дополнительные меры по усилению конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышение ставок.
По данным НБУ, в крупнейших банках, являющихся главными бенефициарами ликвидности из-за значительных бюджетных расходов, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая уровень текущей и ожидаемой инфляции. В результате беспрецедентный объем средств населения сохраняется на текущих счетах, что генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности.
Справка Finance.ua:
- monobank поднял ставки по всем депозитным программам — на 1-2,5 процентных пункта;
- ПриватБанк повысил ставки на вклады на 6, 9 и 12 месяцев, прибавив к их доходности по 3,5 п.п. Правда, и с таким повышением заработки на депозитах в банке далеки от максимально предлагаемых сейчас рынком.
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