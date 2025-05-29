Нужно ли приватизировать земельный участок, если есть кадастровый номер — разъяснение юриста — Finance.ua
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Нужно ли приватизировать земельный участок, если есть кадастровый номер — разъяснение юриста

Личные финансы
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Приватизация земельного участка и получение кадастрового номера на земельный участок — это разные действия, имеющие разные юридические последствия.
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Об этом рассказала Марина Барабаш, адвокат юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» в комментарии УНИАН.
Кадастровый номер присваивается земельному участку во время его государственной регистрации и сохраняется за ним на протяжении всего времени существования. Наличие у земельного участка кадастрового номера свидетельствует, что он сформирован, имеет четко определенную площадь и границы.
После государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре информация о владельце земельного участка вносится в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Владельцем земельного участка могут быть не только граждане, но и государство и территориальные общины.
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Если смена владельца

При смене владельца земельного участка его кадастровый номер сохраняется. Кадастровый номер могут иметь участки, например, принадлежащие территориальной общине, но которыми пользуются или которые арендуют граждане.
Приватизация земельного участка государственной или коммунальной собственности является одним из способов безвозмездного приобретения гражданами земельного участка в собственность.
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Если человек хочет приватизировать (получить в собственность безвозмездно у государства или территориальной общины) земельный участок, то для внесения записи о владельце земельного участка в Государственный реестр прав на недвижимое имущество обязательно наличие кадастрового номера.
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Часто владельцам недвижимости приходится продавать дом, который стоит на неоформленной земле. Это можно сделать, но необходимо знать некоторые особенности процедуры.
Ранее юрист Лариса Величко рассказала, что в соответствии с положениями действующего законодательства Украины, в частности статьи 377 Гражданского кодекса Украины и статьи 120 Земельного кодекса Украины, при продаже дома без приватизированного земельного участка предусмотрен принцип целостности недвижимости и земли, на которой она расположена.
По материалам:
Finance.ua
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