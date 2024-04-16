Нужно ли хранить бумажные платежки — Finance.ua

Нужно ли хранить бумажные платежки Сегодня 06:01 — Личные финансы

Нужно ли хранить бумажные платежки

не нужно хранить (ни три года, ни вообще). Это миф — написали в компании. Как сообщили в YASNO, бумажные счета(ни три года, ни вообще). Это миф — написали в компании.

Достаточно электронной квитанции об оплате за электроэнергию, которую вы всегда можете посмотреть в своем личном кабинете YASNO и загрузить (если вам действительно важно иметь копии платежек).

Онлайн-квитанция об оплате имеет ту же силу, что и печатная, поэтому положитесь на диджитал.

Можно отказаться от бумажной платежки, которую приносят в ваш почтовый ящик, и смотреть сумму к оплате в онлайн-сервисах:

личный кабинет:

для Донецкой области bit.ly/3pjiFwE

для Днепропетровской области bit.ly/3PBxKEd

Министерство энергетики производит расчеты по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. «На сегодняшний день окончательного решения по этому поводу (пересмотру тарифа для населения. — Ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, как мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление. Особенно в последующие периоды, которые у нас будут довольно сложные», — сказала она.

Справка Finance.ua:

Согласно расчетам немецкой Федеральной ассоциации управления энергетики и водными ресурсами (BDEW), потребление энергии в квартире распределяется следующим образом:

28% - телевизоры, игровые приставки и компьютеры;

14% - стирка и сушка одежды;

13% - освещение;

11% - холодильники и морозильники;

9% - приготовление пищи;

8% - мытье посуды.

В месячном разрезе наиболее затратными бытовыми приборами являются:

персональный компьютер (ноутбук потребляет меньше энергии);

холодильник (так как работает круглосуточно);

телевизор (часто его включают «на фоне»);

стиральная машина;

кондиционер;

обогреватели и бойлеры.

Резко повышают нагрузку на сеть электрочайники, микроволновые печи, электродуховки и плиты, утюги, фены, пылесосы.

Именно ими рекомендуют не пользоваться в пиковые часы — с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Также следует обратить внимание, что электроприборы потребляют энергию, когда они выключены, но не отключены от сети. Это касается компьютеров, мониторов, микроволновок, мультиварок, телевизора.

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