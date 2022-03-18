«Нужен референдум»: Гетманцев рассказал о новой налоговой реформе — Finance.ua
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«Нужен референдум»: Гетманцев рассказал о новой налоговой реформе

Сегодня 18:16Казна и Политика
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«Нужен референдум»: Гетманцев рассказал о новой налоговой реформе«Нужен референдум»: Гетманцев рассказал о новой налоговой реформе, freepik.com
Украине нужен референдум по финансовым вопросам, в том числе и по системе налогообложения, как это есть в Швейцарии.
Об этом в интервью УНИАН заявил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
«Я многое, что для себя переосмыслил за эти три недели. И, возможно, сейчас скажу шокирующие вещи. Я считаю, что несгибаемый народ, выходящий с голыми руками на танки, способен определять самостоятельно свое финансовое будущее. Мы достаточно зрелые и достаточно сознательные. Я выступаю за референдум по финансовым вопросам в том числе и по системе налогообложения, как это есть в Швейцарии», — отметил Гетманцев.
При этом, по его словам, один из вариантов налоговой системы будет действовать в военные времена.
«После войны мы в рамках широкой общественной дискуссии должны принять решение вместе, какой будет новая налоговая система, а ее варианты мы, безусловно, подготовим. И один из вариантов будет тот, который действует в военные времена. Сейчас представители среднего и крупного бизнеса могут на собственный выбор воспользоваться опцией единого налога, при этом, лимит годового дохода повышен с 7,5 млн до 10 млрд гривен, налог устанавливается на уровне 2%, сняты ограничения по видам деятельности (кроме подакцизных товаров, добыче полезных ископаемых и игорному бизнесу)», — отметил Гетманцев.
Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны (№ 7137-д).
Указанный проект закона предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для третьей группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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