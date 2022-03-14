ФОПи, скасування акцизів на пальне та великий бізнес на "спрощенці": як Рада хоче підтримати економіку — Finance.ua

ФОПи, скасування акцизів на пальне та великий бізнес на "спрощенці": як Рада хоче підтримати економіку

Вчора 17:00

Податковий комітет Ради схвалив проєкт закону про підтримку бізнесу, який включає податкові ослаблення для малого та великого бізнесу, регульоване оподаткування пожертв та кредитні канікули.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Доопрацьований документ № 7137-д створено на основі урядового № 7137, яким пропонувалося зменшити податок на додану вартість на пальне з 20% до 7%, а також скасувати акцизи на нафтопродукти.

Ці норми залишилися в комітетській версії, проте до них додалася низка заходів для підтримки бізнесу.

Так, великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок. Для цього ліміт річного доходу підвищать з 10 млн грн до 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників буде знято. Податок становитиме 2% від обігу незалежно від виду діяльності (крім підакцизних товарів та грального бізнесу).

Крім того, Рада планує визначити, що фактичні перевірки можуть проводитися стосовно забезпечення можливості розраховуватися карткою. За порушення — штраф 8500 грн. Загалом, відновлюються всі фактичні перевірки, зокрема заборонені на час карантину.

Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога, яка надається особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Неприбуткові організації отримують податкову знижку у розмірі 16% (замість 4% зараз) на пожертвування.

Також з 24 лютого 2022 до кінця року власники звільняються від сплати податку за землю, що розташована на територіях, на яких ведуться бойові дії.

За порушення закону про РРО не будуть штрафувати нікого до завершення воєнного стану, а з 1 березня до припинення воєнного стану ФОП 1-3 груп не сплачують ЄСВ за себе. «Спрощенцям» 2-3 груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників — такі суми будуть сплачені за рахунок дербюджету.

На період воєнного стану ФОП не сплачують ЄСВ, якщо не отримують доходу. Протягом 3 місяців після його закінчення штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться.

Є зміни й стосовно роботи Нацбанку. Йому дозволяється на час воєнного стану купувати цінні папери у емітентів. Щодо банків, ослаблюються вимоги щодо достатності капіталу на час війни та надається низка послаблень по фінмоніторингу.

Клієнти банків теж отримують пільги, зокрема — прибирається відповідальність за несвоєчасну сплату по споживчих кредитах. А після війни ще місяць забороняється стягувати майно по іпотеці та виселення мешканців.

Для посадовців встановлюється обмеження по заробітній платі на час війни у розмірі до 65 тисяч грн, крім тих, які безпосередньо задіяні у заходах, необхідних для оборони України.

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