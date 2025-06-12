Новый старт в карьере: где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года — Finance.ua

Новый старт в карьере: где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года
Украинцы имеют возможность бесплатно переквалифицироваться и овладеть новой для себя профессией. Речь идет о международной инициативе Skills Alliance for Ukraine.
Это программа, объединившая более 77 партнеров и направленная на переквалификацию жителей разных регионов Украины. Особое внимание уделяется женщинам, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и представителям уязвимых групп — всем, кто стремится к новому старту в профессиональной сфере.
Со ссылкой на Минэкономики рассказываем, какие программы переквалификации действуют в июне 2025 года.
Программы от Beredskapslyftet (Швеция)
- Онлайн и практические курсы по вождению грузового транспорта для женщин (категории C, CE, D)
Локации: Киев, Тернополь, Кременец.
Теоретический модуль проходит онлайн, практический — с проживанием на месте. Участницам предоставляется бесплатное жилье, питание, возможность привезти ребенка в детский лагерь рядом с местом обучения. Программа реализуется в партнерстве со Scania.
Регистрация постоянная: reskillingukraine.com
- Обучение на оператора автопогрузчика для женщин
Локация: Киев.
Программа включает теоретическую онлайн-часть и практические сессии. После завершения участницы сдают экзамен и получают государственный сертификат и возможность работать в логистических и производственных центрах.
Старт: июль 2025 года.
Регистрация: reskillingukraine.com
- Курс «Карьерный ментор» для ветеранов
Локация: Кременец.
Участники овладевают основами профориентации и консультирования для дальнейшей поддержки ветеранов в гражданской жизни.
Формат: 3-недельный курс с практикой.
Следующие волны: август 2025 г.
Регистрация: reskillingukraine.com
Переквалификация в Полтавской области от Welthungerhilfe (JERU)
- Бесплатное обучение для уязвимых категорий в Полтаве
Организация JERU (Welthungerhilfe) открыла набор на программу для людей с инвалидностью, одиноких родителей, ВПЛ, ветеранов, женщин с детьми, лиц с низким доходом.
Участники получат:
— бесплатное обучение;
— актуальные знания и навыки;
— сертификат об окончании;
— возможность трудоустройства.
— актуальные знания и навыки;
— сертификат об окончании;
— возможность трудоустройства.
Доступные профессии: парикмахер, швея, бухгалтер, логист, овощевод, пчеловод, садовник
и т. д. Локация: Полтава.
Начало обучения — август-сентябрь 2025 года.
Регистрация до 30 июня 2025 года по ссылке.
Обучение в Днепропетровской и Львовской областях: инклюзивное образование для восстановления
ОО «Украинское Профессиональное Развитие» в рамках инициативы Skills4Recovery реализует серию курсов профессиональной подготовки и переподготовки для уязвимых категорий населения. Программа поддерживается Skills Alliance и направлена на интеграцию людей с инвалидностью и ветеранов в рынок труда. В июне-августе 2025 года стартуют 11 учебных групп.
Курсы предусматривают офлайн-обучение на базе центров профессионального образования, актуальные практические навыки, сертификацию и поддержку трудоустройства. Все программы — бесплатные. Регистрация открыта до 19 июня 2025 года (для Днепра) и до 26 июня 2025 года (для Львова).
Обучение в Днепре
Старт 23 июня 2025 года
Локация: Днепровский центр профессионально-технического образования, ул. Чечеловская, 6-а)
Переквалификация на следующие профессии:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- монтажник систем возобновляемой энергетики (2 группы);
- электромонтер по ремонту электрооборудования (2 группы);
- кассир-контроллер (2 группы).
Продолжительность программ: до октября или ноября 2025 года в зависимости от направления.
Обучение во Львовской области
Старт 1 июля 2025 года
Локация: Бориславский центр профессионально-технического образования, ул. Героев ОУН-УПА, 21
Здесь можно переквалифицироваться на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Продолжительность программы: до 24 ноября 2025 года.
Дедлайн регистрации: 26 июня 2025 года.
Детали и контакты можно узнать здесь.
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