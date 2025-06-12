Новый старт в карьере: где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года — Finance.ua

Новый старт в карьере: где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года Сегодня 13:01 — Личные финансы

Новый старт в карьере: где можно бесплатно переквалифицироваться в июне 2025 года

Украинцы имеют возможность бесплатно переквалифицироваться и овладеть новой для себя профессией. Речь идет о международной инициативе Skills Alliance for Ukraine.

Это программа, объединившая более 77 партнеров и направленная на переквалификацию жителей разных регионов Украины. Особое внимание уделяется женщинам, ветеранам, внутренне перемещенным лицам и представителям уязвимых групп — всем, кто стремится к новому старту в профессиональной сфере.

Со ссылкой на Минэкономики рассказываем, какие программы переквалификации действуют в июне 2025 года.

Программы от Beredskapslyftet (Швеция)

Онлайн и практические курсы по вождению грузового транспорта для женщин (категории C, CE, D)

Локации: Киев, Тернополь, Кременец.

Теоретический модуль проходит онлайн, практический — с проживанием на месте. Участницам предоставляется бесплатное жилье, питание, возможность привезти ребенка в детский лагерь рядом с местом обучения. Программа реализуется в партнерстве со Scania.

Обучение на оператора автопогрузчика для женщин

Локация: Киев.

Программа включает теоретическую онлайн-часть и практические сессии. После завершения участницы сдают экзамен и получают государственный сертификат и возможность работать в логистических и производственных центрах.

Старт: июль 2025 года.

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Курс «Карьерный ментор» для ветеранов

Локация: Кременец.

Участники овладевают основами профориентации и консультирования для дальнейшей поддержки ветеранов в гражданской жизни.

Формат: 3-недельный курс с практикой.

Следующие волны: август 2025 г.

Переквалификация в Полтавской области от Welthungerhilfe (JERU)

Бесплатное обучение для уязвимых категорий в Полтаве

Организация JERU (Welthungerhilfe) открыла набор на программу для людей с инвалидностью, одиноких родителей, ВПЛ, ветеранов, женщин с детьми, лиц с низким доходом.

Участники получат:

— бесплатное обучение;

— актуальные знания и навыки;

— сертификат об окончании;

— возможность трудоустройства.

Доступные профессии: парикмахер, швея, бухгалтер, логист, овощевод, пчеловод, садовник и т. д. Локация: Полтава.

Начало обучения — август-сентябрь 2025 года.

Регистрация до 30 июня 2025 года по ссылке.

Обучение в Днепропетровской и Львовской областях: инклюзивное образование для восстановления

ОО «Украинское Профессиональное Развитие» в рамках инициативы Skills4Recovery реализует серию курсов профессиональной подготовки и переподготовки для уязвимых категорий населения. Программа поддерживается Skills Alliance и направлена ​​на интеграцию людей с инвалидностью и ветеранов в рынок труда. В июне-августе 2025 года стартуют 11 учебных групп.

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Курсы предусматривают офлайн-обучение на базе центров профессионального образования, актуальные практические навыки, сертификацию и поддержку трудоустройства. Все программы — бесплатные. Регистрация открыта до 19 июня 2025 года (для Днепра) и до 26 июня 2025 года (для Львова).

Обучение в Днепре

Старт 23 июня 2025 года

Локация: Днепровский центр профессионально-технического образования, ул. Чечеловская, 6-а)

Переквалификация на следующие профессии:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

монтажник систем возобновляемой энергетики (2 группы);

электромонтер по ремонту электрооборудования (2 группы);

кассир-контроллер (2 группы).

Продолжительность программ: до октября или ноября 2025 года в зависимости от направления.

Обучение во Львовской области

Старт 1 июля 2025 года

Локация: Бориславский центр профессионально-технического образования, ул. Героев ОУН-УПА, 21

Здесь можно переквалифицироваться на электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Продолжительность программы: до 24 ноября 2025 года.

Дедлайн регистрации: 26 июня 2025 года.

Детали и контакты можно узнать здесь

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