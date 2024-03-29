Новый сезон, ограничений нет. Украина представила условия закачки газа для иностранных партнеров — Finance.ua
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Новый сезон, ограничений нет. Украина представила условия закачки газа для иностранных партнеров

Энергетика
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Новый сезон, ограничений нет. Украина представила условия закачки газа для иностранных партнеров
Новый сезон, ограничений нет. Украина представила условия закачки газа для иностранных партнеров
Компании Оператор ГТСУ и Укртрансгаз представили условия нового сезона закачки газа для иностранных трейдеров.
Как сообщили в ОГТСУ, обе компании провели совместный shippers-meeting — ежегодное партнерское мероприятие при участии представителей Еврокомиссии, НКРЭКУ, Европейской ассоциации энерготрейдеров (ETE), оператора ГТС Польши Gaz-System и ключевых заказчиков услуг транспортировки и хранения, в ходе которого представили возможности для трейдеров в новом сезоне закачки газа 2024/2025 годов.
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Команда ОДТСУ представила анализ рынка газа Украины и условия использования газовой инфраструктуры в новом сезоне. В частности, в сезоне 2024/2025 все гарантированные мощности на точках межгосударственных соединений ЕС-Украина (Словакия, Польша, Венгрия) сохранены и доступны для бронирования и использования, независимо от наличия потоков через любые другие межгосударственные точки.
Учитывая четырехкратный рост объемов транспортировки газа иностранных заказчиков на хранение в Украину в прошлом году по сравнению с 2022-м, представители ОГТСУ напомнили, что нет никаких физических ограничений для реэкспорта газа, закачанного в украинские подземные хранилища.
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Среди приоритетных проектов Оператора ГТС Украины в 2024 году — сохранение действующих условий для клиентов на весь сезон 2024/25 и увеличение доступных маршрутов транспортировки газа в ГТС Украины.
В частности, ОГТСУ совместно с Нацкомиссией по энергетике работает над продлением действующего тарифа для услуги shorthaul до 1 апреля 2025 года.
Еще одним направлением работы Оператора является обеспечение диверсификации маршрутов и источников потенциального ввоза газа в Украину. Для этого ОГТСУ совместно со смежными операторами проводит в июле 2024 года аукционы по доступу к новой (увеличенной) мощности, цель которой — создание гарантированной мощности для транспортировки газа из Польши и с Трансбалканского направления в рамках инициативы Вертикального коридора.
По материалам:
НВ
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