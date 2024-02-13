Новый рекорд: доходы банков за 2023 год превысили довоенные показатели — Finance.ua

Новый рекорд: доходы банков за 2023 год превысили довоенные показатели Сегодня 11:03 — Фондовый рынок

Новый рекорд: доходы банков за 2023 год превысили довоенные показатели

Банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Благодаря чему выросли доходы банков

Операционные доходы банков выросли умеренно: операционный доход за год вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, чистая операционная прибыль до отчислений в резервы — на 19%.

Движением роста доходов сектора остается увеличение процентных доходов как от высоколиквидных активов, так и кредитования.

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Главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год сократились на 86%. В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд грн, из которых в 2023 году — всего 17 млрд грн.

Налог на прибыль

В декабре 2023 года согласно изменениям в законодательство банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке — 50%.

Рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 г. составила 31,6%. Год назад этот показатель составил 9,7%.

Напомним, 21 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон , согласно которому банки обязаны уплатить в государственный бюджет Украины 50% прибыли за 2023 год. С 2024 года ставка налога на прибыль поднята со стандартных 18% до 25%.

По данным Опендатабот, количество банков в 2023 году сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021. Всего 4 банка из 63 получили убытки.

Справка Finance.ua:

в 2022 году платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн в 2021 году;



проведенная Национальным банком в 2023 году оценка устойчивости банков подтвердила, что большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом — высокий запас прочности;

по состоянию на 1 января 2024 года, согласно годовым показателям, всего семь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.

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