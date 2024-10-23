Новые военные облигации в «Дія» — Finance.ua

Новые военные облигации в «Дія»
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, добавили две новые военные облигации в «Дія».
«Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя — покупайте военные облигации в „Дія“» — написал он.
Каждая облигация — это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей
и т. д. А для вас это донат, который вернется с дополнительной прибылью.
Добавили в «Дія» облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области:
- Дебальцево. Ставка 16,5%, дата выплаты — 12.05.2027;
- Авдеевка. Ставка 15,6%, дата выплаты — 20.05.2026.
Напомним, за покупку облигаций в приложении вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Покупайте облигации в «Дія» — становитесь инвестором и помогайте государству.
Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет ОВГЗ, что составляет 10,1 млрд долларов. Общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов.
Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн.
Поделиться новостью