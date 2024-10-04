Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году — Finance.ua
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Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году

Фондовый рынок
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Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году
Внутренние государственные облигации покрыли 30% финансирования бюджета в этом году
По состоянию на 1 октября 2024 года 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет ОВГЗ, что составляет 10,1 млрд долларов. Общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов.
По состоянию на 1 октября 2024 года 30% финансирования госбюджета Украины обеспечено за счет государственных облигаций на внутреннем рынке, что составляет 10,1 млрд долларов США.
По состоянию на 1 октября общий объем бюджетного финансирования составил 34,6 млрд долларов США, из которых 24,5 млрд поступили от международных партнеров, а 10,1 млрд — с ОВГЗ.
В сентябре финансирование выросло на 2,1 млрд долларов благодаря выпуску облигаций, а также на 11 млн долларов за счет транша от Банка развития Совета Европы.
Министерство финансов сообщает, что в течение июля бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн.
По материалам:
УНН
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