Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи

Личные финансы
11
Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи
Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи
В Украине планируется изменить правила, по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социальной помощи, субсидий и льгот. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления и вынесло его на обсуждение.
Речь идет о введении единого подхода для всех видов государственной поддержки. Почему возникла такая потребность и что хотят изменить — рассказываем дальше.

Почему предлагают изменить действующую систему

В пояснении к проекту правительство отмечает, что нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов помощи действуют разные правила, что усложняет получение поддержки. Во-вторых, система не учитывает важные изменения в жизни людей, например потеря работы, выход на пенсию, статус студента или возвращение из-за границы. Также государство иногда считает доход, которого у человека фактически нет.
Чтобы это исправить, предлагают создать единый и понятный подход к расчету дохода семьи для всех видов социальной помощи, субсидий и льгот.

Что хотят изменить

1. Единый универсальный механизм расчета дохода. Порядок распространяется на все виды государственной социальной помощи, субсидий и льгот, предоставляемых в зависимости от дохода. Отменяется фрагментация подходов.
2. Актуализация периода расчета доходов. Устанавливается единый подход — 6 месяцев, предшествующих месяцу назначения помощи. Для предпринимателей применяется последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу Украины;
3. Официальное признание нулевого дохода. Если у лица отсутствуют доходы, оно имеет право на расчет пособия с учетом фактически имеющегося (в т.ч. нулевого) дохода. Условно определенный доход применяется только в последующий период и только в случаях бездействия лица относительно выхода из тени или изменения обстоятельств.
4. Подход к ФЛП:
  • для вновь созданных ФЛП, не имеющих доходов — первое назначение осуществляется с учетом нулевого дохода;
  • в последующих периодах — условно определенный доход в соответствии с минимальной зарплатой (1, 2 или 3 минимальных в зависимости от группы);
  • для ФЛП с дополнительными доходами — все источники учитываются суммарно.
Читайте также
5. Учет особых жизненных ситуаций. Пенсионеры, студенты, безработные, внутренне перемещенные лица, лица, вернувшиеся из-за границы, лица в состоянии длительной болезни — расчет производится с учетом дохода за месяц, предшествующий обращению; если доход отсутствует — учитывается «ноль»; если нет изменений в следующем периоде — учитывается условно определенный доход (одна минимальная заработная плата на трудоспособное лицо);
6. Новый механизм корректировки дохода. Обязательный перерасчет при подаче уточняющих налоговых отчетов; перерасчет также производится автоматически по данным информационных систем в случае назначения/прекращения пенсий и пособий.

Какие доходы будут зачисляться к среднемесячным

Согласно Постановлению, к среднемесячному совокупному доходу зачисляются следующие доходы:
  • заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • денежное довольствие военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
  • пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);
  • социальные выплаты, назначаемые уполномоченными органами;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования, страховые выплаты по договору пенсионного страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и уполномоченных органов, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, уполномоченных органах, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по запросу уполномоченного органа.
Читайте также
В то же время среди доходов, которые не будут учитываться при расчете среднемесячных:
  • часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплата которой производится единовременно;
  • единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
  • государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • помощь на проживание внутри перемещенным лицам, а также компенсация расходов на временное размещение ВПЛ;
  • компенсация услуги «муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги, и некоторые другие виды помощи.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems