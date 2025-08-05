Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи — Finance.ua

Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи
В Украине планируется изменить правила, по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социальной помощи, субсидий и льгот. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления и вынесло его на обсуждение.
Речь идет о введении единого подхода для всех видов государственной поддержки. Почему возникла такая потребность и что хотят изменить — рассказываем дальше.
Почему предлагают изменить действующую систему
В пояснении к проекту правительство отмечает, что нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов помощи действуют разные правила, что усложняет получение поддержки. Во-вторых, система не учитывает важные изменения в жизни людей, например потеря работы, выход на пенсию, статус студента или возвращение из-за границы. Также государство иногда считает доход, которого у человека фактически нет.
Чтобы это исправить, предлагают создать единый и понятный подход к расчету дохода семьи для всех видов социальной помощи, субсидий и льгот.
Что хотят изменить
1. Единый универсальный механизм расчета дохода. Порядок распространяется на все виды государственной социальной помощи, субсидий и льгот, предоставляемых в зависимости от дохода. Отменяется фрагментация подходов.
2. Актуализация периода расчета доходов. Устанавливается единый подход — 6 месяцев, предшествующих месяцу назначения помощи. Для предпринимателей применяется последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу Украины;
3. Официальное признание нулевого дохода. Если у лица отсутствуют доходы, оно имеет право на расчет пособия с учетом фактически имеющегося (в т.ч. нулевого) дохода. Условно определенный доход применяется только в последующий период и только в случаях бездействия лица относительно выхода из тени или изменения обстоятельств.
4. Подход к ФЛП:
- для вновь созданных ФЛП, не имеющих доходов — первое назначение осуществляется с учетом нулевого дохода;
- в последующих периодах — условно определенный доход в соответствии с минимальной зарплатой (1, 2 или 3 минимальных в зависимости от группы);
- для ФЛП с дополнительными доходами — все источники учитываются суммарно.
5. Учет особых жизненных ситуаций. Пенсионеры, студенты, безработные, внутренне перемещенные лица, лица, вернувшиеся из-за границы, лица в состоянии длительной болезни — расчет производится с учетом дохода за месяц, предшествующий обращению; если доход отсутствует — учитывается «ноль»; если нет изменений в следующем периоде — учитывается условно определенный доход (одна минимальная заработная плата на трудоспособное лицо);
6. Новый механизм корректировки дохода. Обязательный перерасчет при подаче уточняющих налоговых отчетов; перерасчет также производится автоматически по данным информационных систем в случае назначения/прекращения пенсий и пособий.
Какие доходы будут зачисляться к среднемесячным
Согласно Постановлению, к среднемесячному совокупному доходу зачисляются следующие доходы:
- заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- денежное довольствие военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;
- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);
- социальные выплаты, назначаемые уполномоченными органами;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования, страховые выплаты по договору пенсионного страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и уполномоченных органов, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, уполномоченных органах, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по запросу уполномоченного органа.
В то же время среди доходов, которые не будут учитываться при расчете среднемесячных:
- часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплата которой производится единовременно;
- единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;
- государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- помощь на проживание внутри перемещенным лицам, а также компенсация расходов на временное размещение ВПЛ;
- компенсация услуги «муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги, и некоторые другие виды помощи.
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