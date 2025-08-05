Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи — Finance.ua

Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи Сегодня 12:03 — Личные финансы

Новые правила соцпомощи и субсидий: как будут считать доходы семьи

В Украине планируется изменить правила, по которым рассчитывают средний доход семьи для назначения социальной помощи, субсидий и льгот. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления и вынесло его на обсуждение.

Речь идет о введении единого подхода для всех видов государственной поддержки. Почему возникла такая потребность и что хотят изменить — рассказываем дальше.

Почему предлагают изменить действующую систему

В пояснении к проекту правительство отмечает, что нынешняя система расчета дохода семьи испытывает несколько проблем. Во-первых, для разных видов помощи действуют разные правила, что усложняет получение поддержки. Во-вторых, система не учитывает важные изменения в жизни людей, например потеря работы, выход на пенсию, статус студента или возвращение из-за границы. Также государство иногда считает доход, которого у человека фактически нет.

Чтобы это исправить, предлагают создать единый и понятный подход к расчету дохода семьи для всех видов социальной помощи, субсидий и льгот.

Что хотят изменить

1. Единый универсальный механизм расчета дохода. Порядок распространяется на все виды государственной социальной помощи, субсидий и льгот, предоставляемых в зависимости от дохода. Отменяется фрагментация подходов.

2. Актуализация периода расчета доходов. Устанавливается единый подход — 6 месяцев, предшествующих месяцу назначения помощи. Для предпринимателей применяется последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу Украины;

3. Официальное признание нулевого дохода. Если у лица отсутствуют доходы, оно имеет право на расчет пособия с учетом фактически имеющегося (в т.ч. нулевого) дохода. Условно определенный доход применяется только в последующий период и только в случаях бездействия лица относительно выхода из тени или изменения обстоятельств.

4. Подход к ФЛП:

для вновь созданных ФЛП, не имеющих доходов — первое назначение осуществляется с учетом нулевого дохода;

в последующих периодах — условно определенный доход в соответствии с минимальной зарплатой (1, 2 или 3 минимальных в зависимости от группы);

для ФЛП с дополнительными доходами — все источники учитываются суммарно.

5. Учет особых жизненных ситуаций. Пенсионеры, студенты, безработные, внутренне перемещенные лица, лица, вернувшиеся из-за границы, лица в состоянии длительной болезни — расчет производится с учетом дохода за месяц, предшествующий обращению; если доход отсутствует — учитывается «ноль»; если нет изменений в следующем периоде — учитывается условно определенный доход (одна минимальная заработная плата на трудоспособное лицо);

6. Новый механизм корректировки дохода. Обязательный перерасчет при подаче уточняющих налоговых отчетов; перерасчет также производится автоматически по данным информационных систем в случае назначения/прекращения пенсий и пособий.

Какие доходы будут зачисляться к среднемесячным

Согласно Постановлению, к среднемесячному совокупному доходу зачисляются следующие доходы:

заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

денежное довольствие военнослужащих в размере, остающемся после уплаты военного сбора;

пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом (кроме социальной стипендии, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты, назначаемые уполномоченными органами;

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования, страховые выплаты по договору пенсионного страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, сведения о которых получены от ГНС и уполномоченных органов, а также задекларированные лицом доходы, информация о которых отсутствует в ГНС, уполномоченных органах, фондах социального страхования и согласно законодательству не может быть получена по запросу уполномоченного органа.

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В то же время среди доходов, которые не будут учитываться при расчете среднемесячных:

часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплата которой производится единовременно;

единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня»;

государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

помощь на проживание внутри перемещенным лицам, а также компенсация расходов на временное размещение ВПЛ;

компенсация услуги «муниципальная няня», выплачиваемая получателю такой услуги, и некоторые другие виды помощи.

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