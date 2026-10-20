Новые правила бронирования: Вениславский раскрыл детали постановления

В окончательном документе не будет конкретных процентных ограничений на бронирование работников

Кабинет Министров не планирует закреплять в постановлении об изменении правил бронирования работников конкретные ограничения на уровне 85 и 60%.

Об этом народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил в интервью Новини.Live.

Какие изменения готовят к правилам бронирования

По словам Вениславского, представители Министерства экономики заверили профильный комитет Верховной Рады, что в окончательном документе не будет конкретных процентных ограничений на бронирование работников. Речь идет о ранее озвученных предложениях сократить квоты до 85% для отдельных предприятий и до 60% для соответствующих категорий коммунальных служб.

В то же время, проект постановления еще находится на этапе доработки в Кабинете Министров, поэтому «финальные» положения документа станут известны позже.

Какие полномочия будет иметь координационный орган

Вениславский подчеркнул, что у координационного органа будут консультативные функции. Эта структура не сможет самостоятельно определять, какие предприятия критически важны, или отменять уже предоставленный им статус.

«Он не будет иметь никаких властных полномочий. Он будет в соответствии с законодательством обладать исключительно совещательно-консультативными функциями. Он будет советовать соответствующим министерствам, центральным органам исполнительной власти, местным, военным администрациям те критерии и те конкретные вопросы, которые будут решаться уже этими именно субъектами властных полномочий», — сказал он.

Почему хотят пересмотреть бронирование

Вениславский объяснил необходимость пересмотра правил резким ростом количества забронированных работников.

«Резкий, стремительный и систематический рост числа забронированных. У нас очень четкая, очевидная динамика по сравнению с началом года», — заявил нардеп.

По его мнению, необходимо детально проанализировать, в каких именно сферах произошел рост бронирования и было ли оно обоснованным. Также он подверг критике Кабмин за недостаточные консультации с профильным парламентским комитетом во время подготовки изменений.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. Проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий лимит остается на уровне 50%.