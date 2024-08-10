Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции — Finance.ua
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Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции

Казна и Политика
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Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции
Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции
Правительство Норвегии выделяет $7,4 млн на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Средства будут направлены на оказание помощи украинским детям и их семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии рф.
«Увеличение финансирования программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине позволит и дальше оперативно оказывать жизненно необходимую помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Норвегия является пятым крупнейшим финансовым партнером ЮНИСЕФ в области реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.
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«Благодаря этому партнерству, украинские дети и их семьи получают поддержку в сферах защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии», — подчеркнули в министерстве.
По материалам:
Finance.ua
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