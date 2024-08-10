Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции Сегодня 11:20 — Казна и Политика

Норвегия выделяет средства на программы ЮНИСЕФ в Украине — Минреинтеграции

Правительство Норвегии выделяет $7,4 млн на поддержку программ ЮНИСЕФ в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также Норвегия выделит более $92 миллионов на усиление украинского ПВО

Средства будут направлены на оказание помощи украинским детям и их семьям, пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

«Увеличение финансирования программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине позволит и дальше оперативно оказывать жизненно необходимую помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии рф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Норвегия является пятым крупнейшим финансовым партнером ЮНИСЕФ в области реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.

«Благодаря этому партнерству, украинские дети и их семьи получают поддержку в сферах защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии», — подчеркнули в министерстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.