НКРЭКУ с 1 октября повышает цену э/э для потребителей поставщика «последней надежды» — Finance.ua

НКРЭКУ с 1 октября повышает цену э/э для потребителей поставщика «последней надежды» Сегодня 15:45 — Энергетика

НКРЭКУ с 1 октября повышает цену э/э для потребителей поставщика «последней надежды»

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила порядок формирования цены электроэнергии для потребителей поставщика «последней надежды» (ППН) в сторону ее увеличения на период с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

Регулятор, в частности, повысил на три месяца коэффициент, используемый для определения цены электроэнергии для потребителей ППН на базе средневзвешенной цены на рынке на сутки вперед (РСВ) с 1,25 до 1,5.

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На сегодняшний день цена э/э для потребителей ППН на расчетный месяц определяется с учетом средневзвешенной фактической цены э/э на РСВ за первые 20 дней предыдущего расчетного периода, увеличенной на коэффициент, учитывающий риски колебания цен на балансировочном рынке (БР) и РСВ в размере 1,25.

Решение регулятора увеличить коэффициент с 1,25 до 1,5 закреплено в проекте постановления «О внесении изменений в порядок формирования цены, по которой осуществляется поставка э/э потребителям поставщиком «последней надежды», принятом на заседании во вторник. Документ вступит в силу с 1 октября этого года.

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«В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости э/э для урегулирования небалансов э/э. При этом ППН (госпредприятие внешнеэкономической деятельности „Укринтерэнерго“) из-за обретения статуса „Дефолтный“ в соответствии с Правилами рынка приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на БР», — говорится в обосновании регулятора к принятому решению.

Кроме того, как отметила комиссия, 20 мая 2024 года было принято постановление № 949 «О предельных ценах на рынке „на сутки вперед“ и о балансировочном рынке», которое изменило максимальные предельные цены на РСВ, ВДР и БР, что также повлияло на колебания цен, в том числе на РДВ и БР.

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«К НКРЭКУ обратилось ГПВД „Укринтерэнерго“ с предложением внесения изменений в Порядок по увеличению коэффициента, учитывающего риски РСВ с 1,25 до 1,5. При этом „Укринтерэнерго“ отметило, что, начиная с апреля 2024 года стоимость е/е для урегулирование небалансов превышает средневзвешенную фактическую цену э/э на РСВ с учетом действующего коэффициента, учитывающего риски от колебания цен на БР и РСВ на уровне 1,25», — пояснил регулятор.

Как сообщалось, ГПВД «Укринтерэнерго» выполняет функцию ППН на рынке электроэнергии с 1 января 2019 года и было определено правительством на внеконкурсной основе. Его функции как ППН были несколько раз пролонгированы.

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