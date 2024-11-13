НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
К списку сомнительных инвестиционных проектов добавили:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto Capitalist;
- Биржевой университет;
- BQG-exs;
- Cryptobo;
- Stock Market Hub.
В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.
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