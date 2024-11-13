НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов — Finance.ua
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НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов

Фондовый рынок
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НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов
НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
К списку сомнительных инвестиционных проектов добавили:
В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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