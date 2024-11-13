НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов Вчера 15:46 — Фондовый рынок

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

К списку сомнительных инвестиционных проектов добавили:

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Напомним, ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 19 кейсов.

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