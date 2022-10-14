Нидерланды выделят 70 млн евро на обеспечение отопления в Украине — Finance.ua

Нидерланды выделят 70 млн евро на обеспечение отопления в Украине Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Нидерланды выделят 70 млн евро на обеспечение отопления в Украине

Нидерланды выделяют 70 миллионов евро для ремонта коммунальной инфраструктуры в Украине накануне зимы.

Об этом сообщила министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер.

«С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Объявил Всемирному банку, что выделяю 70 миллионов евро от имени Нидерландов, специально для этой зимы», — говорится в сообщении.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без переносов и изменений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова к отопительному сезону на 90%.

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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