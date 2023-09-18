Незначительная девальвация: чего ожидает правительство от курса гривны к доллару в 2024 году — Finance.ua

Незначительная девальвация: чего ожидает правительство от курса гривны к доллару в 2024 году Сегодня 14:00 — Валюта

Незначительная девальвация: чего ожидает правительство от курса гривны к доллару в 2024 году

Кабинет министров Украины ожидает незначительной девальвации национальной валюты к доллару в 2024 году.

Об этом свидетельствует проект бюджета на 2024 год (№ 10 000).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в предположениях прогноза заложена «незначительная девальвация гривны».

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«В целом по итогам 2024 года ожидается сужение дефицита торгового баланса за счет ускорения роста экспорта (на фоне налаживания логистических путей и возобновления производственных мощностей) и уменьшения импорта (на фоне возобновления внутреннего производства, девальвации гривны, уменьшения объема импорта услуг в условиях изменения направления миграционных процессов)», — говорится в документе.

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Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в публичной части приложений к бюджету, обнародованных на сайте Рады, отсутствует.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный прогноз Минэкономики по среднегодовому курсу гривны к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Он также сообщил о желательности девальвации.

Справка Finance.ua:

глава НБУ Андрей Пышный заявил, что бюджетный курс для курса, который был заложен в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для Национального банка;

НБУ держит официальный курс гривны к доллару на уровне 36,6 гривен с июля 2022 года. В бюджете-2023 заложен курс 42,2 грн/доллар. На наличном рынке курс доллара с начала года упал примерно на 2 гривны: 40,3 до 38,2 грн/доллар.

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