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Мировые продажи микросхем впервые превысили $550 млрд за один год

Мировые продажи микросхем впервые превысили $550 млрд за один год

Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) подсчитала объем глобальных поставок микросхем за 2021 год. По данным аналитиков, производители впервые за год продали чипов на сумму более $ 500 млрд — рынок достиг объема $ 555,9 млрд, увеличившись на 26,2% в годовом исчислении.

Далее рост замедлится: полупроводниковый сектор будет расти быстрыми, но менее выдающимися темпами — в 2022 году продажи вырастут на 8,8%, считают в SIA.

«Это по-прежнему очень сильная тенденция к увеличению спроса. Мы просто не будем иметь такого эффекта рогатки, который был у нас во время пандемии», — рассказал гендиректор SIA Джон Нойффер в разговоре с Reuters, пишет HighTech Plus.

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Нойффер также сообщил, что в 2020 году продажи чипов выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, а 2021 год стал первым периодом с 2018 года, когда количество проданных чипов превысило 1 трлн экземпляров.

Всего было поставлено более 1,15 трлн полупроводниковых устройств. По данным SIA, продажи чипов в Китае в 2021 году составили $ 192,5 млрд — местные компании заказали больше всего новых микросхем.

Наибольший спрос на чипы среди отраслей был зарегистрирован в автопроме. BYD, Geely, VW, Ford и многие другие покупали микросхемы, способные выдержать сильный нагрев и другие физические нагрузки. Продажи в этом сегменте выросли на 34% по сравнению с предыдущим годом и составили $ 26,4 млрд.

Глобальный дефицит микросхем ударил практически по всем отраслям, от бытовой электроники до автопроизводителей, и частные компании не смогли справиться со спросом и нехваткой продуктов. Это привело к тому, что правительства по всему миру вынуждены были обратить внимание на стратегически важную отрасль. Законодатели из Европы, США и Китая разработали национальные проекты, чтобы поддержать своих поставщиков и стимулировать «домашнее» производство микросхем.

По материалам Mind
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