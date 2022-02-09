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Лондон увеличивает финансовую поддержку Украины до £100 миллионов

Лондон увеличивает финансовую поддержку Украины до &#163;100 миллионов

Великобритания увеличивает финансирование проектов на поддержку Украины и ее энергетической независимости до 100 млн фунтов стерлингов.

Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс в ходе совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

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«Когда премьер-министр посещал Киев ранее в этом месяце, он объявил о выделении 88 млн для поддержки украинской демократии и энергетической независимости. Я могу анонсировать следующий компонент нашей поддержки: повышение нашего финансирования этих проектов до 100 млн фунтов», – сказала она.

Трасс также подчеркнула, что восхищена стойкостью Киева перед лицом российской агрессии и что Лондон гордится быть на передовой поддержки Украины: «Мы, Соединенное Королевство, очень гордимся быть на передовой поддержки Украины».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон опубликовали совместное заявление после встречи во вторник, 1 февраля, в Киеве.

Тогда Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержания усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

По материалам Укринформ
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