Лондон увеличивает финансовую поддержку Украины до £100 миллионов

Великобритания увеличивает финансирование проектов на поддержку Украины и ее энергетической независимости до 100 млн фунтов стерлингов.

Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс в ходе совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

Читайте также: За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИД

«Когда премьер-министр посещал Киев ранее в этом месяце, он объявил о выделении 88 млн для поддержки украинской демократии и энергетической независимости. Я могу анонсировать следующий компонент нашей поддержки: повышение нашего финансирования этих проектов до 100 млн фунтов», – сказала она.

Трасс также подчеркнула, что восхищена стойкостью Киева перед лицом российской агрессии и что Лондон гордится быть на передовой поддержки Украины: «Мы, Соединенное Королевство, очень гордимся быть на передовой поддержки Украины».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон опубликовали совместное заявление после встречи во вторник, 1 февраля, в Киеве.

Тогда Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержания усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.