0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Общая сумма инвестиций в финтех превысила $210 млрд в 2021 году

Общая сумма инвестиций в финтех превысила $210 млрд в 2021 году

Стало известно, что общий объем венчурных инвестиций, прямых инвестиций и трансграничных сделок слияния и поглощения (сделок M&A) превышает $210 млрд в 2021 году.

Об этом говорится в отчете «Pulse of Fintech» за второе полугодие 2021 года.

Согласно сообщению, в 2021 году наблюдался рост объемов сделок в различных подсекторах финтех – от криптовалют и блокчейна до технологий управления благосостоянием (wealthtech) и кибербезопасности.

В частности, объем венчурных инвестиций в мире в 2021 году достиг рекордных $115 млрд, превысив предыдущий максимум в $53,2 млрд, установленный в 2018 году. Корпоративные венчурные инвестиции составили $50 млрд из этой общей суммы, что более чем вдвое превышает объем инвестиций в размере $24 млрд в 2020 году.

Читайте также: JPMorgan стал первым банком, который открыл представительство в метавселенной

В течение года провели семь рекордных раундов венчурного финансирования, ориентированных на финтех, на сумму более $1 млрд, в том числе пять во втором полугодии 2021 года – все имели место в Америке.

Инвестиции в блокчейн и крипто-пространство в 2021 году резко выросли до более чем $30 млрд с $5,4 млрд в 2020 году.

«В глобальном масштабе произошел невероятный рост уровня признания потенциальной роли криптовалюты и технологий, лежащих в ее основе, в современных финансовых системах», – говорится в сообщении.

Также в течение 2021 года в сфере сервисов BNPL («Покупайте сейчас, платите позже») имели место значительные инвестиции, начиная от привлечения компанией Klarna $1,2 млрд в первом полугодии 2021 года до приобретения PayPal японской компании Paidy за $2,7 млрд во второй половине 2021 года.

Кроме того, в 2021 году во всем мире активность фондов прямых инвестиций в секторе финтех увеличилась: рекордные 144 сделки составили более $12 млрд, что вдвое превышает предыдущий максимум в $5 млрд в 2018 году.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.