Общая сумма инвестиций в финтех превысила $210 млрд в 2021 году

Стало известно, что общий объем венчурных инвестиций, прямых инвестиций и трансграничных сделок слияния и поглощения (сделок M&A) превышает $210 млрд в 2021 году.
Об этом говорится в отчете «Pulse of Fintech» за второе полугодие 2021 года.
Согласно сообщению, в 2021 году наблюдался рост объемов сделок в различных подсекторах финтех – от криптовалют и блокчейна до технологий управления благосостоянием (wealthtech) и кибербезопасности.
В частности, объем венчурных инвестиций в мире в 2021 году достиг рекордных $115 млрд, превысив предыдущий максимум в $53,2 млрд, установленный в 2018 году. Корпоративные венчурные инвестиции составили $50 млрд из этой общей суммы, что более чем вдвое превышает объем инвестиций в размере $24 млрд в 2020 году.
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В течение года провели семь рекордных раундов венчурного финансирования, ориентированных на финтех, на сумму более $1 млрд, в том числе пять во втором полугодии 2021 года – все имели место в Америке.
Инвестиции в блокчейн и крипто-пространство в 2021 году резко выросли до более чем $30 млрд с $5,4 млрд в 2020 году.
«В глобальном масштабе произошел невероятный рост уровня признания потенциальной роли криптовалюты и технологий, лежащих в ее основе, в современных финансовых системах», – говорится в сообщении.
Также в течение 2021 года в сфере сервисов BNPL («Покупайте сейчас, платите позже») имели место значительные инвестиции, начиная от привлечения компанией Klarna $1,2 млрд в первом полугодии 2021 года до приобретения PayPal японской компании Paidy за $2,7 млрд во второй половине 2021 года.
Кроме того, в 2021 году во всем мире активность фондов прямых инвестиций в секторе финтех увеличилась: рекордные 144 сделки составили более $12 млрд, что вдвое превышает предыдущий максимум в $5 млрд в 2018 году.
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