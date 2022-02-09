Размер субсидий в Украине: как рассчитывается пособие на оплату коммунальных услуг

Для каждого домохозяйства размер субсидии определяется индивидуально. Размер субсидии — это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа, который домохозяйство должно уплатить исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи.

Finance.ua узнал, что влияет на размер субсидии.

«Пресс-служба Министерства социальной политики обнародовала средний размер субсидий, которая будет предоставляться домохозяйствам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма составит около двух тысяч гривен на одно жилье. Как отметили в министерстве, этой зимой помощь получат более трех миллионов владельцев жилых домов и квартир», — сказано в сообщении «FARN поверка».

На размер субсидии влияет:

состав семьи;

среднемесячный совокупный доход.

Специалисты социальной защиты рассчитывают помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг по следующей схеме:

1. Определяют среднемесячный совокупный доход семьи за отчетный период.

2. Рассчитывают среднемесячный доход на одного человека.

3. Определяют соотношение среднего дохода на одного человека к минимальному прожиточному уровню, зафиксированному на период предоставления субсидии.

4. Определяют процент обязательной платы путем деления на два полученных результата и умножения на 15%.

5. Процент переводится в гривне путем умножения на среднемесячный совокупный доход.

6. Определяется размер субсидии: из стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов вычитается сумма обязательного платежа.



Инфографика: FARN поверка

Следует отметить, что в регионах с «красным» уровнем опасности, в связи с вынужденным пребыванием людей на дому и дополнительной нагрузкой на коммунальные системы, определенные социальные нормативы увеличиваются на 50%. Несмотря на продолжительность периода красного уровня эпидемиологической опасности, увеличение социальных норм происходит на весь месяц.

Жилищная субсидия на оплату ЖК услуг и расходов по управлению многоквартирным домом предоставляется с месяца, в котором поступило обращение за его назначением до даты окончания отопительного сезона. Расчет осуществляется в два периода:

на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Справка Finance.ua:

наличие задолженности по оплате услуг не является препятствием для получения субсидии;