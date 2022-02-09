Размер субсидий в Украине: как рассчитывается пособие на оплату коммунальных услуг

Для каждого домохозяйства размер субсидии определяется индивидуально. Размер субсидии — это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и размером обязательного платежа, который домохозяйство должно уплатить исходя из среднемесячного совокупного дохода семьи.
Finance.ua узнал, что влияет на размер субсидии.
«Пресс-служба Министерства социальной политики обнародовала средний размер субсидий, которая будет предоставляться домохозяйствам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма составит около двух тысяч гривен на одно жилье. Как отметили в министерстве, этой зимой помощь получат более трех миллионов владельцев жилых домов и квартир», — сказано в сообщении «FARN поверка».
На размер субсидии влияет:
Специалисты социальной защиты рассчитывают помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг по следующей схеме:
1. Определяют среднемесячный совокупный доход семьи за отчетный период.
2. Рассчитывают среднемесячный доход на одного человека.
3. Определяют соотношение среднего дохода на одного человека к минимальному прожиточному уровню, зафиксированному на период предоставления субсидии.
4. Определяют процент обязательной платы путем деления на два полученных результата и умножения на 15%.
5. Процент переводится в гривне путем умножения на среднемесячный совокупный доход.
6. Определяется размер субсидии: из стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных нормативов вычитается сумма обязательного платежа.
Инфографика: FARN поверка
Следует отметить, что в регионах с «красным» уровнем опасности, в связи с вынужденным пребыванием людей на дому и дополнительной нагрузкой на коммунальные системы, определенные социальные нормативы увеличиваются на 50%. Несмотря на продолжительность периода красного уровня эпидемиологической опасности, увеличение социальных норм происходит на весь месяц.
Жилищная субсидия на оплату ЖК услуг и расходов по управлению многоквартирным домом предоставляется с месяца, в котором поступило обращение за его назначением до даты окончания отопительного сезона. Расчет осуществляется в два периода:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП12 ч. назад - 13435 17
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году8 ч. назад - 2392 13
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей7 ч. назад - 1628 10
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатывать4 ч. назад - 763 5
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три годаВчера, 21:00 - 1282 4
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП12 ч. назад - 13435 17
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году8 ч. назад - 2392 13
Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидерВчера, 20:01 - 1643
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей7 ч. назад - 1628 10
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три годаВчера, 21:00 - 1282 4
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 839
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3393 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1670
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3841
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1769 2