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Как подорожало жилье в Украине: области - лидеры по ценам

Как подорожало жилье в Украине: области - лидеры по ценам

В прошлом году цены на недвижимость в Украине достигли рекордных показателей. Finance.ua узнал у заместителя директора Департамента – начальника управления административных услуг Юрия Тация, как подорожало жилье в Украине и какие области являются лидерами по ценам за квадратный метр.

В среднем за прошлый год как в Киеве, так и в других регионах квартиры подорожали на 25-30%. Рост цен продолжался вплоть до осени, пока внезапно не прекратился. Так, еще в октябре прошлого года инвестиционный спрос на жилье иссяк: активность покупателей снизилась на 20%. Эта тенденция сохранялась и в январе этого года.

Наибольшая динамика цен зафиксирована в столице. В начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра составляла от 19,5 тысячи гривен, а в конце года равнялась уже 23 тысячам гривен.

Средняя цена составляла 28 тысяч в январе и 35 тысяч в декабре.

Первичное недвижимое имущество в других городах-миллионниках:

  • Киев: 28-35 тыс. грн/м. кв.
  • Львов: 24-28, 5 тыс. грн/м. кв.
  • Одесса: 23-27 тыс. грн/м. кв.
  • Днепр: 23,5-28 тыс. грн/м. кв.
  • Харьков: 20,5-24,5 тыс. грн/м. кв.

Сейчас однокомнатная квартира в ЖК эконом-класса в столице обойдется от 1 миллиона гривен.

В Одессе и Днепре такое жилье будет стоить 750-800 тысяч гривен, во Львове – от 800 тысяч, в Харькове – 600-650 тысяч гривен.

Рост цен начался еще в 2020 году: тогда квартиры подорожали на 10-15%. Но 2021-й со своими 30% побил все рекорды.

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По материалам Finance.UA
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