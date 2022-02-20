Китайские ученые разработали устройство, способное выдавать результаты теста на COVID-19 менее чем за 4 минуты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Китайские ученые разработали устройство, способное выдавать результаты теста на COVID-19 менее чем за 4 минуты

Вчера 01:13Технологии&Авто
129
Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты. Об этом рапортует Государственное агентство новостей КНР Синьхуа.
Исследовательская группа из университета Фудань рассказала об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS-CoV-2.
Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.
В отличие от методов qRT-PCR (ОТ-ПЦР) – количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией – данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.
Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным традиционными методами ОТ-ПЦР, 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ-ПЦР-тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.
Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНК SARS-CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID-19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.
По материалам: Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.