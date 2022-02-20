Китайские ученые разработали устройство, способное выдавать результаты теста на COVID-19 менее чем за 4 минуты — Finance.ua

Китайские ученые разработали устройство, способное выдавать результаты теста на COVID-19 менее чем за 4 минуты

Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID -19 менее чем за четыре минуты. Об этом рапортует Государственное агентство новостей КНР Синьхуа.

Исследовательская группа из университета Фудань рассказала об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS -CoV-2.

Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.

В отличие от методов qRT- PCR (ОТ- ПЦР ) – количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией – данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.

Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID -19, подтвержденным традиционными методами ОТ- ПЦР , 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ- ПЦР -тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.

Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНК SARS -CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID -19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.

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