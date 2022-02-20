Китайские ученые разработали устройство, способное выдавать результаты теста на COVID-19 менее чем за 4 минуты — Finance.ua

Китайские ученые разработали молекулярное устройство, которое способно показать результаты тестирования на COVID-19 менее чем за четыре минуты. Об этом рапортует Государственное агентство новостей КНР Синьхуа.
Исследовательская группа из университета Фудань рассказала об этом портативном прототипе устройства в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, отметив, что оно может быстро и точно обнаруживать следы генетического материала SARS-CoV-2.
Согласно исследованию, устройство представляет собой сверхчувствительный электромеханический биосенсор, интегрированный в портативное устройство. Данное устройство может осуществлять быстрое и сверхчувствительное обнаружение нуклеиновых кислот в биожидкостях.
В отличие от методов qRT-PCR (ОТ-ПЦР) – количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией – данное устройство не требует процедур экстракции и амплификации нуклеиновых кислот, что существенно сокращает время тестирования, сообщили исследователи.
Исследователи использовали устройство для тестирования 33 образцов носоглоточных мазков от пациентов с диагнозом COVID-19, подтвержденным традиционными методами ОТ-ПЦР, 23 образцов от лиц с отрицательным результатом ОТ-ПЦР-тестирования, но при наличии у них повышенной температуры, а также 25 образцов от здоровых добровольцев.
Согласно исследованию, данный аппарат обнаружил РНКSARS-CoV-2 у всех 33 инфицированных COVID-19 всего лишь в течение от 0,1 до 4 минут, и не дал ни одного ложноотрицательного результата.