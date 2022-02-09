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Экономика Украины выросла на 3,3% и вернулась к докризисному уровню — KSE Institute

Экономика Украины выросла на 3,3% и вернулась к докризисному уровню — KSE Institute

На украинскую экономику негативно повлияли волны пандемии коронавируса и мировой энергетический кризис, но она сумела восстановиться до уровня 4 квартала 2019 года.

Об этом сообщает аналитический центр KSE Institute при Киевской школе экономики.

«Украинская экономика за год выросла на 3,3% по оценкам KSE Institute на основе оперативной оценки Госстата по ВВП в четвертом квартале 2021 года. По данным ГССУ, в последнем квартале реальный ВВП вырос на 5,9% в годовом исчислении», — отметил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан.

ВВП на одного человека вырос на 4,2%. Сравнительно высокую динамику роста по этому показателю Дейсон объясняет снижением численности и оттоком населения.

В среднем за 2021 год номинальная заработная плата выросла на 21% – эти темпы опережали среднегодовую инфляцию, которая была на уровне 9,4%.

Фактор, который тормозил развитие ВВП, — это низкий инвестиционный спрос. Он на 17% ниже, чем за соответствующий период докризисного 2019 года.

«При таком непредсказуемом будущем бизнес не склонен осваивать инвестиции», — заявил эксперт.

Среди секторов экономики самые слабые показатели у промышленности. По итогам года ее рост составил 1,1%, что, в частности, связано с недокапитализацией. На промышленность негативно повлияло падение пищевой отрасли на 7%, которое вызвано низким урожаем 2020 года.

«Восстановление экономики в целом происходило, однако негативное явление — слабое развитие промышленности. Зато потребительский спрос и аграрный сектор стали локомотивами восстановления. Если говорить об отрасли растениеводства, то по нашим оценкам она сделала около 1,4% вклада в рост ВВП», — резюмировал Игорь Дейсан.

По словам преподавательницы KSE, руководительницы проекта iMoRe Татьяны Тыщук, в 4 квартале 2021 года экономика Украины вернулась к «докризисному уровню», то есть 4 кварталу 2019 года.

«Пережив три мировых кризиса, мы обнаружили, что экономика Украины стала более устойчивой, а темпы ее восстановления соответствуют средним показателям ЕС», — отметила она.

Сейчас страна имеет 30 миллиардов долларов международных резервов — это вдвое больше, чем в кризисном 2014 году.

Украина уже фактически не зависит от экспорта в Россию — он составляет только 5%.

По материалам Дело
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