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Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро макрофинанса для Украины

Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро макрофинанса для Украины

Послы стран Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Это должно ускорить принятие окончательного решения в Европарламенте.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Сообщается, что средства выделяются на поддержку Украины в ситуации острого кризиса и укрепление ее финансовой устойчивости.

«Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Я рад сообщить, что сегодня мы решили поддержать предложение Комиссии, чтобы финансовая помощь без промедления поступила в Украину», — заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат. Выделение траншей будет зависеть от результатов реализации программы сотрудничества МВФ и Украины.

По материалам РБК-Украина
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