Крупнейший в мире сборщик iPhone заявил об ослаблении дефицита комплектующих

Крупнейший в мире сборщик iPhone тайваньская Hon Hai Precision заявила, что дефицит комплектующих демонстрирует признаки ослабления, передает Bloomberg.

По словам представителя компании, в первом квартале произойдет значительное сокращение дефицита, а «общие ограничения поставки» ослабятся уже во втором полугодии 2022-го.

В Hon Hai Precision отметили, что чипов для управления питанием по-прежнему не хватает. Тайваньская компания ожидает, что выручка в первом квартале практически не изменится по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что от дефицита комплектующих пострадали многие отрасли — от автомобильной до производства смартфонов.

Напомним, что в августе этого года гигант контрактного производства микросхем TSMC предупредил клиентов о 20% повышении цен на чипы. Больше всего подорожают простые в производстве чипы, тогда как стоимость сложных в производстве полупроводников возрастет на 10%.

Глобальный дефицит чипов возник на фоне пандемии коронавируса, которая с одной стороны привела к временному закрытию заводов по производству микросхем, а с другой стала толчком для повышенного спроса на различные гаджеты – компьютеры, игровые приставки и смартфоны. Масла в огонь подлили майнеры.

Первыми от ситуации на рынке микросхем пострадали автопроизводители, однако дефицит задел и производителей мобильных телефонов и игровых консолей.