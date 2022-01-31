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SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире Starship

SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире Starship

Космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, завершила строительство полноценного прототипа Starship. Ракета готова к первому орбитальному полету.

Об этом сообщает Youtube-канал NASASpaceflight.

Во время прямого эфира SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Общая высота ракеты составляет 120 метров.

В ходе строительства ракеты компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами “Мехазиллу”. Именно она будет ловить первый шаг, который будет приземляться после полета.

Впервые компания собрала прототип еще в августе 2021 года. Впрочем, после этого SpaceX снова ее разобрала, чтобы провести дополнительные испытания обеих ступеней отдельно и прожиг ускорителя. Последнее было необходимо для проверки герметичности.

Уже сегодня компания наконец завершила объединение двух ступеней.

Сейчас SpaceX ожидает разрешения от американского регулятора, чтобы провести первый орбитальный полет ракеты.

По материалам РБК-Украина
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