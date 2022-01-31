SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире Starship

Космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, завершила строительство полноценного прототипа Starship. Ракета готова к первому орбитальному полету.

Об этом сообщает Youtube-канал NASASpaceflight.

Во время прямого эфира SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Общая высота ракеты составляет 120 метров.

В ходе строительства ракеты компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами “Мехазиллу”. Именно она будет ловить первый шаг, который будет приземляться после полета.

Впервые компания собрала прототип еще в августе 2021 года. Впрочем, после этого SpaceX снова ее разобрала, чтобы провести дополнительные испытания обеих ступеней отдельно и прожиг ускорителя. Последнее было необходимо для проверки герметичности.

Уже сегодня компания наконец завершила объединение двух ступеней.

Сейчас SpaceX ожидает разрешения от американского регулятора, чтобы провести первый орбитальный полет ракеты.