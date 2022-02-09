Самые дешевые города для аренды жилья в Европе

Желая замедлить свой темп жизни и сократить расходы на аренду жилья, все больше людей ищут новые города для временного проживания. И главный критерий поисков – доступность недвижимости.

Об этом сообщает Expatistan.

Страны Восточной Европы многие видят местом, где можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Если ежемесячная арендная плата за меблированную квартиру площадью 83 квадратных фута в Лондоне составляет в среднем 2 296 фунтов стерлингов (2721 евро или 87 032 гривен), в Скопье, столице Северной Македонии, можно арендовать аналогичную площадь за 391 евро (12 505 гривен) в месяц.

Дешевая арендная плата и в Румынии. Переехав сюда, вы будете платить 415 евро (13 270 гривен) в месяц за полностью обустроенную квартиру в элитном районе.

10 самых дешевых городов для аренды жилья:

Скопье, Северная Македония – 391 евро (12 505 гривен) в месяц;

Приштина, Косово – 417 евро (13 333 гривен) в месяц;

Яссы, Румыния – 415 евро (13 269 гривны) в месяц;

Львов, Украина – 452 евро (14 452) в месяц;

Харьков, Украина – 470 евро (15 027 гривен) в месяц;

Брашов, Румыния – 490 евро (15 667 гривен) в месяц;

Тимишоара, Румыния – 517 евро (16 530 гривен) в месяц;

Минск, Беларусь – 603 евро (19 280 гривен) в месяц;

Лодзь, Польша – 616 евро (19 696 гривен) в месяц;

Клуж-Напока, Румыния – 734 евро (23 469 гривен) в месяц.

Средняя стоимость аренда жилья в Украине согласно данным ресурса Expatistan по состоянию на 2022 год: