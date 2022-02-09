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Самые дешевые города для аренды жилья в Европе

Самые дешевые города для аренды жилья в Европе

Желая замедлить свой темп жизни и сократить расходы на аренду жилья, все больше людей ищут новые города для временного проживания. И главный критерий поисков – доступность недвижимости.

Об этом сообщает Expatistan.

Страны Восточной Европы многие видят местом, где можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Если ежемесячная арендная плата за меблированную квартиру площадью 83 квадратных фута в Лондоне составляет в среднем 2 296 фунтов стерлингов (2721 евро или 87 032 гривен), в Скопье, столице Северной Македонии, можно арендовать аналогичную площадь за 391 евро (12 505 гривен) в месяц.

Дешевая арендная плата и в Румынии. Переехав сюда, вы будете платить 415 евро (13 270 гривен) в месяц за полностью обустроенную квартиру в элитном районе.

10 самых дешевых городов для аренды жилья:

  • Скопье, Северная Македония – 391 евро (12 505 гривен) в месяц;
  • Приштина, Косово – 417 евро (13 333 гривен) в месяц;
  • Яссы, Румыния – 415 евро (13 269 гривны) в месяц;
  • Львов, Украина – 452 евро (14 452) в месяц;
  • Харьков, Украина – 470 евро (15 027 гривен) в месяц;
  • Брашов, Румыния – 490 евро (15 667 гривен) в месяц;
  • Тимишоара, Румыния – 517 евро (16 530 гривен) в месяц;
  • Минск, Беларусь – 603 евро (19 280 гривен) в месяц;
  • Лодзь, Польша – 616 евро (19 696 гривен) в месяц;
  • Клуж-Напока, Румыния – 734 евро (23 469 гривен) в месяц.

Средняя стоимость аренда жилья в Украине согласно данным ресурса Expatistan по состоянию на 2022 год:

  • средняя месячная арендная плата за меблированное жилье с ремонтом площадью 85 квадратных метров в дорогом районе – 18 128 гривен (566 евро);
  • ежемесячная арендная плата за 85 метров квадратных в обычном районе – 14 753 гривен (461 евро);
  • коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ) для 2 человек в квартире 85 метров квадратных – 2 246 гривен;
  • ежемесячная арендная плата за меблированную студию 45 метров квадратных в дорогом районе – 16 544 гривен (517 евро);
  • ежемесячная арендная плата за меблированную студию 45 метров квадратных в обычном районе – 8 744 гривен (273 евро);
  • коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ) на 1 человека в студии 45 метров квадратных – 1 463 грн.
По материалам Телеканал 24
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