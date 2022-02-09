Самые дешевые города для аренды жилья в Европе

Желая замедлить свой темп жизни и сократить расходы на аренду жилья, все больше людей ищут новые города для временного проживания. И главный критерий поисков – доступность недвижимости.
Об этом сообщает Expatistan.
Страны Восточной Европы многие видят местом, где можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Если ежемесячная арендная плата за меблированную квартиру площадью 83 квадратных фута в Лондоне составляет в среднем 2 296 фунтов стерлингов (2721 евро или 87 032 гривен), в Скопье, столице Северной Македонии, можно арендовать аналогичную площадь за 391 евро (12 505 гривен) в месяц.
Дешевая арендная плата и в Румынии. Переехав сюда, вы будете платить 415 евро (13 270 гривен) в месяц за полностью обустроенную квартиру в элитном районе.
10 самых дешевых городов для аренды жилья:
Средняя стоимость аренда жилья в Украине согласно данным ресурса Expatistan по состоянию на 2022 год:
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