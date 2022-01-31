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Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не хотят платить украинцы

Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не хотят платить украинцы

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года выросла на 8,7 млрд гривен. По состоянию на конец 2021 года долги составили 81,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствует аналитика Государственной службы статистики.

По состоянию на 31 декабря долги украинцев составили:

  • за поставку и распределение природного газа – 33,8 млрд грн;
  • поставку тепловой энергии и горячей воды – 26,6 млрд грн;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
  • управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;
  • обращение с бытовыми отходами – 1,3 млрд грн;
  • поставки и распределение электрической энергии – 7,7 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может помешать наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисления прекращаются, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов;
  • чтобы проверить, есть ли у вас задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, можете воспользоваться инструкцией
  • выплата субсидии прекращается, если у субсидианта есть долг. Однако что делать с задолженностью по коммуналке, с которой субсидиант не согласен? Об этом мы писали тут;
  • также мы рассказывали о том, имеют ли право коммунальщики «отрезать» газ и что делать в таких случаях.

Могут ли у вас забрать жилье за долги?

По материалам Finance.UA
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