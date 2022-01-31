Долги за коммуналку превысили 80 млрд гривен: за что не хотят платить украинцы

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2021 года выросла на 8,7 млрд гривен. По состоянию на конец 2021 года долги составили 81,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствует аналитика Государственной службы статистики.
По состоянию на 31 декабря долги украинцев составили:
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