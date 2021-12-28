Имеют ли право коммунальщики «отрезать» газ и что делать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, в каких случаях вам могут «отрезать» газ.

Как отмечают эксперты Школы молодого юриста, причины отключения газа указаны в главе 7 раздела VI Кодекса газораспределительных систем. Основные из них:

отключение газа за неуплату;

по желанию потребителя и по его собственному заявлению;

несанкционированный отбор природного газа или вмешательство в работу газового счетчика;

несанкционированное возобновление газоснабжения;

ликвидация аварий или проведение ремонтных работ;

наличие задолженности за несанкционированный отбор газа;

отказ в предоставлении доступа оператору на объект для проверки газораспределительных систем и газового оборудования и другие причины.

Также на практике юристы выделяют следующие причины для отключения:

отсутствие договора или отказ от его заключения потребителем;

отсутствие у потребителя документов о праве собственности на дом, что делает невозможным заключение договора;

долги соседей в многоквартирном доме;

ничем не обоснованные незаконные действия, такие как ликвидации аварий, продолжающиеся годами;

принуждение потребителя отдельно заключать платежный договор на обслуживание счетчиков и газового оборудования.

Что делать, если вам «отрезали» газ? Первым делом нужно выяснить причины отключения, потребовать акт об отключении, где они указаны. Если акт об отключении не дают, пишите письменный запрос с требованием письменного ответа. Если нет ответа, звоните на горячую линию, требуйте ответа на запрос.

Нельзя ни в коем случае подключаться обратно самостоятельно. Это будет считаться несанкционированным вмешательством с вашей стороны и штрафы за эти действия платить вам.

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Если возник какой-то конфликтный вопрос с газоснабжающей организацией, фотографии всего вашего газового оборудования с отображением даты и времени на фото сделайте заранее, и храните их у себя на случай внезапного визита и неправомерных штрафов.

Могут ли отключить газ за неуплату? Да, но об этом должны письменно предупредить минимум за 3 дня и дать срок для оплаты задолженности. Все это указано в п. 21 раздела ІІІ Правил поставки природного газа. Но предупреждать заранее должны лишь если отключение проходит за неуплату, если по другим – этого не нужно.

“На самом деле порядок отключения газа нарушают очень часто. Но, к сожалению, просто ссылаясь на формальные нарушения, крайне трудно выиграть суд или исправить ситуацию. Все равно у потребителя должны быть другие серьезные причины, чтобы ссылаться на свою правоту, например, незаконность и неправильность начислений, или оплата долга, или отсутствие признаков вмешательства”, – отмечают эксперты.

Кстати, отключить газ во время карантина также имеют право. Это ограничение на отключение во время карантина снято с 20 августа.

А вот о праве отключить газ в отопительный сезон – ответ неоднозначный. Отключение за долги в отопительный сезон – это незаконно, хотя очень часто практикуется. А вот за несанкционированное вмешательство или для ликвидации аварий это отключение становится законным и в отопительный сезон тоже.

Если долги начислены неправильно, то надо подавать заявление на перерасчет или отрицать их в судебном порядке.

Если задолжали соседи, а газ отключили всем. Очень часто отключают, ссылаясь на долги других соседей, проживающих в многоквартирном доме. Вас имеют право отключать только за ваши долги. За действия соседей вы не несете ответственности.

Если произошло отключение в виде ликвидации аварий – сохраните акт на отключение по этой причине. Потому что, по словам специалистов, часто случаются ситуации, когда коммунальные предприятия пытаются “списывать” это на отключение по другим причинам. И первоначальный акт будет весомым доказательством вашей невиновности в суде.

В борьбе с этим беззаконием иногда помогают жалобы в НКРЭКУ и Антимонопольный комитет, но это случается крайне редко. Заявления в полицию помогают только массово, когда этим занимается вся община.

Самый действенный метод – это суд. Он наиболее длителен и сложен. Но в случаях несанкционированного вмешательства он практически единственный, который может дать результаты.

Итак, если вопрос пустяковый – об оплате небольшого долга и расходов на подключение, то лучше решить его мирно. Если же вопрос более масштабный, лучше настроиться на длительную борьбу и обратиться к специалисту.