Имеют ли право коммунальщики «отрезать» газ и что делать

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает, в каких случаях вам могут «отрезать» газ.
Как отмечают эксперты Школы молодого юриста, причины отключения газа указаны в главе 7 раздела VI Кодекса газораспределительных систем. Основные из них:
Также на практике юристы выделяют следующие причины для отключения:
Что делать, если вам «отрезали» газ? Первым делом нужно выяснить причины отключения, потребовать акт об отключении, где они указаны. Если акт об отключении не дают, пишите письменный запрос с требованием письменного ответа. Если нет ответа, звоните на горячую линию, требуйте ответа на запрос.
Нельзя ни в коем случае подключаться обратно самостоятельно. Это будет считаться несанкционированным вмешательством с вашей стороны и штрафы за эти действия платить вам.
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Если возник какой-то конфликтный вопрос с газоснабжающей организацией, фотографии всего вашего газового оборудования с отображением даты и времени на фото сделайте заранее, и храните их у себя на случай внезапного визита и неправомерных штрафов.
Могут ли отключить газ за неуплату? Да, но об этом должны письменно предупредить минимум за 3 дня и дать срок для оплаты задолженности. Все это указано в п. 21 раздела ІІІ Правил поставки природного газа. Но предупреждать заранее должны лишь если отключение проходит за неуплату, если по другим – этого не нужно.
“На самом деле порядок отключения газа нарушают очень часто. Но, к сожалению, просто ссылаясь на формальные нарушения, крайне трудно выиграть суд или исправить ситуацию. Все равно у потребителя должны быть другие серьезные причины, чтобы ссылаться на свою правоту, например, незаконность и неправильность начислений, или оплата долга, или отсутствие признаков вмешательства”, – отмечают эксперты.
Кстати, отключить газ во время карантина также имеют право. Это ограничение на отключение во время карантина снято с 20 августа.
А вот о праве отключить газ в отопительный сезон – ответ неоднозначный. Отключение за долги в отопительный сезон – это незаконно, хотя очень часто практикуется. А вот за несанкционированное вмешательство или для ликвидации аварий это отключение становится законным и в отопительный сезон тоже.
Если долги начислены неправильно, то надо подавать заявление на перерасчет или отрицать их в судебном порядке.
Если задолжали соседи, а газ отключили всем. Очень часто отключают, ссылаясь на долги других соседей, проживающих в многоквартирном доме. Вас имеют право отключать только за ваши долги. За действия соседей вы не несете ответственности.
Если произошло отключение в виде ликвидации аварий – сохраните акт на отключение по этой причине. Потому что, по словам специалистов, часто случаются ситуации, когда коммунальные предприятия пытаются “списывать” это на отключение по другим причинам. И первоначальный акт будет весомым доказательством вашей невиновности в суде.
В борьбе с этим беззаконием иногда помогают жалобы в НКРЭКУ и Антимонопольный комитет, но это случается крайне редко. Заявления в полицию помогают только массово, когда этим занимается вся община.
Самый действенный метод – это суд. Он наиболее длителен и сложен. Но в случаях несанкционированного вмешательства он практически единственный, который может дать результаты.
Итак, если вопрос пустяковый – об оплате небольшого долга и расходов на подключение, то лучше решить его мирно. Если же вопрос более масштабный, лучше настроиться на длительную борьбу и обратиться к специалисту.
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