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В JPMorgan подсчитали, что Bitcoin переоценен на 12%

В JPMorgan подсчитали, что Bitcoin переоценен на 12%

Группа аналитиков JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) подсчитала «справедливую цену» Bitcoin исходя из уровня его волатильности относительно золота — крупнейшая криптовалюта оказалась переоценённой на 12%.

С учётом того, что волатильность криптовалюты в 4 раза превышает аналогичные показатели золота, обоснованная стоимость данного актива составляет $38 000. Если превышение окажется в 3 раза, настоящая цена Bitcoin поднимется до $50 000. Для сравнения, на сегодняшний день рыночная стоимость криптовалюты превышает $43 000. Нестабильность актива является одной из главных его проблем, считают аналитики: «Важнейшим препятствием к продвижению Bitcoin вперёд являются его волатильность, а также циклы подъёмов и спадов, которые мешают его последующему институциональному принятию».

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По данным Панигирцоглу, долгосрочная теоретическая цель по Bitcoin, при котором его общая рыночная оценка сравняется с суммарной стоимостью используемого в инвестициях золота, составляет $150 000, хотя год назад этот показатель был $146 000. Аналитики также заявили, что январское снижение цены на Bitcoin меньше напоминает полную капитуляцию, чем события мая прошлого года, когда крупнейшая криптовалюта подешевела в два раза.

По материалам 3dnews.ru
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