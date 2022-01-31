Meta рассказала, может ли компания уйти из ЕС

В Meta опровергли упоминание о возможном выходе из ЕС как «угрозе» и заявили, что информирование комиссии по ценным бумагам и биржам о подобном сценарии не является отражением планов.
Об этом заявила компания в письме к изданию Mashable.
«У нас нет абсолютного желания и планов выходить из Европы, но простая реальность такова, что Мета и многие другие компании, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы управлять глобальными услугами», — сказала менеджер по коммуникациям мета Дина Эль-Кассаби.
Читайте также: Цукерберг назвал причины падения акций Meta-Facebook более чем на четверть
«Как и другие компании, мы соблюдали европейские правиле и полагаемся на стандартные договорные условия и соответствующие гарантии данных для работы глобальной службы.
По сути, предприятиям нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе, и как и более 70 других компаний в широком спектре отраслей, мы внимательно следим за потенциальным воздействием на наши европейские операции с развитием этих событий", — добавила она.
Сообщалось, что компания Meta может остановить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 2975 28
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2650 15
В Украине заработал специальный правовой режим для ІТ-отрасли Дія.CityВчера, 12:05 - 1081 3
Франция выделила EUR 1,2 млрд макрофинансовой помощи УкраинеВчера, 16:32 - 645 2
Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартаповПозавчера, 19:55 - 5361 2
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерамВчера, 13:03 - 2975 28
В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий для украинцевВчера, 11:00 - 2650 15
Межбанк: покупать валюту сейчас или все же подождатьВчера, 10:45 - 1597
Какую зарплату в среднем предлагали работодатели в Украине (инфографика)Вчера, 08:00 - 1385
В Украине можно получить спецсубсидию на электрообогрев: кому и сколькоВчера, 14:01 - 1206
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2242 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1322
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3027
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1456 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1220 2