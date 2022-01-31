Meta рассказала, может ли компания уйти из ЕС

В Meta опровергли упоминание о возможном выходе из ЕС как «угрозе» и заявили, что информирование комиссии по ценным бумагам и биржам о подобном сценарии не является отражением планов.

Об этом заявила компания в письме к изданию Mashable.

«У нас нет абсолютного желания и планов выходить из Европы, но простая реальность такова, что Мета и многие другие компании, организации и службы полагаются на передачу данных между ЕС и США, чтобы управлять глобальными услугами», — сказала менеджер по коммуникациям мета Дина Эль-Кассаби.

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«Как и другие компании, мы соблюдали европейские правиле и полагаемся на стандартные договорные условия и соответствующие гарантии данных для работы глобальной службы.

По сути, предприятиям нужны четкие глобальные правила для защиты трансатлантических потоков данных в долгосрочной перспективе, и как и более 70 других компаний в широком спектре отраслей, мы внимательно следим за потенциальным воздействием на наши европейские операции с развитием этих событий", — добавила она.

Сообщалось, что компания Meta может остановить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей.