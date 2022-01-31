В «Дія» можно будет сгенерировать справку о несудимости

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск на Diia Summit новую услугу — справка о несудимости.
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
«Раньше этот документ надо было получать в сервисных центрах МВД либо через посредников, либо онлайн, но нужно было заполнять много полей. А теперь услугой можно будет воспользоваться в приложении „Дія“ в несколько кликов», — говорится в сообщении.
Все заказанные справки можно будет посмотреть и загрузить в «Дія».
Ранее он сообщил, что Министерство цифровой трансформации Украины ожидает запуска услуги растаможки автомобиля через «Дія» до конца текущего года. Владелец транспорта сможет через приложение «Дія» получить необходимые документы, подать их в электронной форме, оплатить таможенные платежи и завершить оформление в автоматическом режиме. Еще тогда он заявил, что подобные изменения заметно упростят этот длительный процесс и станут толчком к реформе таможни.
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