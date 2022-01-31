Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартапов 

Осенью прошлого года в Украине запустили криптовалютную биржу Qmall. За это время она успела закрепиться на рынке и продолжает активно развиваться. О разработке метавселенной и Launchpad-площадке, а также других планах проекта рассказал IT-бизнесмен, сооснователь криптобирж Qmall и Coinsbit, создатель биткоин-форка Bitcoin Ultimatum и участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes Николай Удянский.
– В конце прошлого года вы запустили биржу Qmall. Как развивается проект и какие ваши ближайшие планы?
– Главная цель Qmall – сделать мир криптовалют и блокчейна ближе для украинцев. На сегодняшний день большинство крупных мировых криптобирж занимаются не только обменом криптовалют, а являются масштабными экосистемами со множеством функций. Такой же будет и Qmall.
В ближайших планах у нас создание Launchpad-площадки. Ее отличительной чертой будет то, что она будет открыта исключительно для украинских проектов. Это означает то, что в этом Launchpad смогут участвовать только украинские стартапы, которые выпускают те или иные продукты, связанные с блокчейном, криптовалютами, метавселенными, NFT-играми и прочим.
– Зачем украинским стартапам нужен Launchpad?
– Молодым компаниям очень сложно найти стартовый капитал либо инвестиции для реализации своих идей или запуска продукта. В этом мы и сможем помочь.
Каждый проект, который будет участником нашей Launchpad-площадки, гарантированно получит 20 млн грн на развитие. В год мы планируем «дать билет в жизнь» где-то 70 таким проектам. То есть украинские стартапы в итоге смогут получить через биржу Qmall от иностранных инвесторов более 1 млрд грн.
Помимо этого, все участники нашей площадки в дальнейшем будут листиться на трех мировых крупнейших DEX-биржах, ну и конечно же на Qmall.
– Как стать участником вашего Launchpad?
– Все потенциальные участники будут проходить тщательный отбор. Для начала, надо иметь перспективный готовый продукт, либо он должен быть на финальной стадии разработки. Помимо этого, у проекта должна быть реальная команда. И последний пункт – для старта на Launchpad нужно еще иметь определенное количество токенов Qmall.
Как видите, ничего сложного. Надо только дождаться запуска Launchpad и, если вы подходите под эти критерии, подавать заявку.
– Когда стоит ожидать запуск?
– Я думаю это произойдет сразу после того, как наша биржа получит статус «полностью регулируемой». А сейчас этим не может похвастаться ни одна украинская криптобиржа. Дело в том, что Qmall стремится не только оказывать какие-то услуги украинцам и помогать стартапам, мы также хотим легально пополнять государственный бюджет. Надеемся, что это будет 5% налог от суммы сборов на Launchpad в счет государства.
– Сейчас процесс регулирования криптовалютных активов в Украине еще далеко от завершения. Как думаете, каким должен быть налог на криптовалютные сделки?
– Он должен быть небольшим и максимально простым. Для пользователей он должен составлять 5% от прибыли на сделке. Например, ты купил 1 биткоин за $30 000, а продал за $40 000 – прибыль $10 000. С этой суммы ты оплачиваешь налог 5% – 500$. Такая схема понятна и ее легко автоматизировать.
– Что думаете на счет выхода Binance на рынок Украины и ее украинского руководства?
– Признаться, я не понимаю, зачем нам азиатская биржа, которую уже запретили в ряде развитых стран. В последние годы ее репутация ощутимо подпортилась. Все дело в том, что локальные представительства не имеют стабильной прямой связи с центральным офисом, из-за чего возникает множество проблем.
Лично у меня есть несколько друзей у которых на Binance зависли миллионы долларов и уже больше года им никто не может помочь их вернуть. Представители площадки никак не отвечают перед законом за блокировку средств, а просто тыкают пальцем в Китай и говорят, что «мы ничего не решаем». Именно поэтому Binance под запретом в ряде стран.
Пользователям должен быть гарантирован доступ к бирже и к ее руководству. Поэтому если Binance хочет попасть на наш рынок, ей для начала надо вернуть украинцам заблокированные на бирже средства.
Что касается нового руководства Binance в Украине, то у меня к генеральному менеджеру филиала Кириллу Хомякову есть вопросы. Как человек из Мининфраструктуры, далеко не профильного ведомства, будет понимать, что нужно криптовалютному рынку? И как будут взаимодействовать биржа и правительство?
К его профессионализму в других отраслях вопросов нет. Очевидно, что у него хороший опыт работы, например в банковской сфере. Поэтому мне было бы интересно познакомиться с человеком, который планирует развивать криптосообщество Binance в Украине. Ведь мы, по сути, будем коллегами на рынке. Я бы хотел обсудить с ним перспективы индустрии, взаимодействие и возможно общие проекты.
– Говоря о планах Qmall, вы упомянули слово «метавселенная». В последнее время его можно услышать все чаще. Можете объяснить, что это?
– Разговорам о метавселенной мир обязан Марку Цукербергу. Именно после переименования Facebook в Meta Platforms осенью 2021 года, общественность узнала этот термин. Хотя появился он намного раньше – еще в 1992 году. Словом «метавселенная» писатель-фантаст Нил Стивенсон описал виртуальное пространство, где люди с помощью цифровых аватаров могут взаимодействовать друг с другом. Тут сразу на ум приходят фильмы «Матрица», «Трон» или сериал «Загрузка». Идея у них у всех общая.
То есть что такое метавселенная? Это постоянно действующее пространство виртуальной реальности, которое никогда не отключается. Внутри этого мира действуют свои законы и экономика. При этом данная экономика охватывает как цифровой, так и физический миры. Главное тут не VR-гарнитура, а элемент децентрализованной экономики, работающей на блокчейне.
– Но какое это отношение имеет к Qmall?
– До конца 2022 года команда Qmall планирует создать собственную метавселенную. Мы построим в виртуальном мире инфраструктуру, состоящую из супермаркетов, баров, кино, театров, аукционов и прочих локаций. В каждой из них за токены Qmall можно будет приобрести товары или услуги. Все как в реальной жизни.
Это будет первый такого рода проект не только в Украине, но и в мире. Он позволит украинскому крипторынку выйти на качественно новый уровень.
– Какие еще глобальные планы у вас и вашей криптобиржи?
– Наша ближайшая цель – получить лицензию на деятельность в Европе. Сейчас мы в процессе получения разрешения. Это позволит добавить на криптобиржу пару гривна-евро, что значительно расширит ее возможности.
Также это упростит взаимодействие европейского и украинского комьюнити, что в свою очередь даст хорошую ликвидность бирже. Представьте, что украинские и европейские пользователи биржи смогут общаться внутри нашей метавселенной. Есть также идея попробовать проводить Launchpad внутри метавселенной Qmall.
В целом, глобальных планов довольно много, но тут главное не хвататься за все и сразу, а поочередно доводить до конца каждый проект.
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