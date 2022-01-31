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Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартапов 

Николай Удянский: Qmall запустит Launchpad для украинских стартапов 

Осенью прошлого года в Украине запустили криптовалютную биржу Qmall. За это время она успела закрепиться на рынке и продолжает активно развиваться. О разработке метавселенной и Launchpad-площадке, а также других планах проекта рассказал IT-бизнесмен, сооснователь криптобирж Qmall и Coinsbit, создатель биткоин-форка Bitcoin Ultimatum и участник рейтинга топ-100 богатейших украинцев по версии Forbes Николай Удянский.

В конце прошлого года вы запустили биржу Qmall. Как развивается проект и какие ваши ближайшие планы? 

– Главная цель Qmall – сделать мир криптовалют и блокчейна ближе для украинцев. На сегодняшний день большинство крупных мировых криптобирж занимаются не только обменом криптовалют, а являются масштабными экосистемами со множеством функций. Такой же будет и Qmall. 

В ближайших планах у нас создание Launchpad-площадки. Ее отличительной чертой будет то, что она будет открыта исключительно для украинских проектов. Это означает то, что в этом Launchpad смогут участвовать только украинские стартапы, которые выпускают те или иные продукты, связанные с блокчейном, криптовалютами, метавселенными, NFT-играми и прочим. 

Зачем украинским стартапам нужен Launchpad?

– Молодым компаниям очень сложно найти стартовый капитал либо инвестиции для реализации своих идей или запуска продукта. В этом мы и сможем помочь. 

Каждый проект, который будет участником нашей Launchpad-площадки, гарантированно получит 20 млн грн на развитие. В год мы планируем «дать билет в жизнь» где-то 70 таким проектам. То есть украинские стартапы в итоге смогут получить через биржу Qmall от иностранных инвесторов более 1 млрд грн. 

Помимо этого, все участники нашей площадки в дальнейшем будут листиться на трех мировых крупнейших DEX-биржах, ну и конечно же на Qmall. 

Как стать участником вашего Launchpad?

– Все потенциальные участники будут проходить тщательный отбор. Для начала, надо иметь перспективный готовый продукт, либо он должен быть на финальной стадии разработки. Помимо этого, у проекта должна быть реальная команда. И последний пункт – для старта на Launchpad нужно еще иметь определенное количество токенов Qmall. 

Как видите, ничего сложного. Надо только дождаться запуска Launchpad и, если вы подходите под эти критерии, подавать заявку.
 

Когда стоит ожидать запуск?

– Я думаю это произойдет сразу после того, как наша биржа получит статус «полностью регулируемой». А сейчас этим не может похвастаться ни одна украинская криптобиржа. Дело в том, что Qmall стремится не только оказывать какие-то услуги украинцам и помогать стартапам, мы также хотим легально пополнять государственный бюджет. Надеемся, что это будет 5% налог от суммы сборов на Launchpad в счет государства. 

Сейчас процесс регулирования криптовалютных активов в Украине еще далеко от завершения. Как думаете, каким должен быть налог на криптовалютные сделки? 

– Он должен быть небольшим и максимально простым. Для пользователей он должен составлять 5% от прибыли на сделке. Например, ты купил 1 биткоин за $30 000, а продал за $40 000 – прибыль $10 000. С этой суммы ты оплачиваешь налог 5% – 500$. Такая схема понятна и ее легко автоматизировать. 

Что думаете на счет выхода Binance на рынок Украины и ее украинского руководства? 

– Признаться, я не понимаю, зачем нам азиатская биржа, которую уже запретили в ряде развитых стран. В последние годы ее репутация ощутимо подпортилась. Все дело в том, что локальные представительства не имеют стабильной прямой связи с центральным офисом, из-за чего возникает множество проблем. 

Лично у меня есть несколько друзей у которых на Binance зависли миллионы долларов и уже больше года им никто не может помочь их вернуть. Представители площадки никак не отвечают перед законом за блокировку средств, а просто тыкают пальцем в Китай и говорят, что «мы ничего не решаем». Именно поэтому Binance под запретом в ряде стран. 

Пользователям должен быть гарантирован доступ к бирже и к ее руководству. Поэтому если Binance хочет попасть на наш рынок, ей для начала надо вернуть украинцам заблокированные на бирже средства. 

Что касается нового руководства Binance в Украине, то у меня к генеральному менеджеру филиала Кириллу Хомякову есть вопросы. Как человек из Мининфраструктуры, далеко не профильного ведомства, будет понимать, что нужно криптовалютному рынку? И как будут взаимодействовать биржа и правительство? 

К его профессионализму в других отраслях вопросов нет. Очевидно, что у него хороший опыт работы, например в банковской сфере. Поэтому мне было бы интересно познакомиться с человеком, который планирует развивать криптосообщество Binance в Украине. Ведь мы, по сути, будем коллегами на рынке. Я бы хотел обсудить с ним перспективы индустрии, взаимодействие и возможно общие проекты.

Говоря о планах Qmall, вы упомянули слово «метавселенная». В последнее время его можно услышать все чаще. Можете объяснить, что это?

– Разговорам о метавселенной мир обязан Марку Цукербергу. Именно после переименования Facebook в Meta Platforms осенью 2021 года, общественность узнала этот термин. Хотя появился он намного раньше – еще в 1992 году. Словом «метавселенная» писатель-фантаст Нил Стивенсон описал виртуальное пространство, где люди с помощью цифровых аватаров могут взаимодействовать друг с другом. Тут сразу на ум приходят фильмы «Матрица», «Трон» или сериал «Загрузка». Идея у них у всех общая. 

То есть что такое метавселенная? Это постоянно действующее пространство виртуальной реальности, которое никогда не отключается. Внутри этого мира действуют свои законы и экономика. При этом данная экономика охватывает как цифровой, так и физический миры. Главное тут не VR-гарнитура, а элемент децентрализованной экономики, работающей на блокчейне.

Но какое это отношение имеет к Qmall? 

– До конца 2022 года команда Qmall планирует создать собственную метавселенную. Мы построим в виртуальном мире инфраструктуру, состоящую из супермаркетов, баров, кино, театров, аукционов и прочих локаций. В каждой из них за токены Qmall можно будет приобрести товары или услуги. Все как в реальной жизни. 

Это будет первый такого рода проект не только в Украине, но и в мире. Он позволит украинскому крипторынку выйти на качественно новый уровень.

 – Какие еще глобальные планы у вас и вашей криптобиржи? 

– Наша ближайшая цель – получить лицензию на деятельность в Европе. Сейчас мы в процессе получения разрешения. Это позволит добавить на криптобиржу пару гривна-евро, что значительно расширит ее возможности. 

Также это упростит взаимодействие европейского и украинского комьюнити, что в свою очередь даст хорошую ликвидность бирже. Представьте, что украинские и европейские пользователи биржи смогут общаться внутри нашей метавселенной. Есть также идея попробовать проводить Launchpad внутри метавселенной Qmall. 

В целом, глобальных планов довольно много, но тут главное не хвататься за все и сразу, а поочередно доводить до конца каждый проект. 
 

 

По материалам Qmall
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