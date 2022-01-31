Полмиллиарда компьютеров было отгружено в 2021 году

По последним данным Canalys, мировые поставки компьютеров, включая планшеты и ноутбуки, в четвертом квартале 2021 года упали на 7% в годовом выражении до 133,7 млн единиц. Несмотря на это, 2021 год стал рекордным для ПК и планшетов, поскольку общий объем поставок за год вырос на 9% и составил чуть менее полумиллиарда единиц.

Хромбуки и планшеты, которые были двигателями роста во время пандемии, столкнулись с резким, но ожидаемым годовым снижением поставок в четвертом квартале 2021 года. Прежде всего, из-за высокой насыщенности потребительского и образовательного сегментов. Поставки планшетов упали в годовом выражении на 21%, до 41.9 млн единиц. А поставки хромбуков – на 66.3%, до 4 млн единиц. За весь 2021 год поставки хромбуков увеличились на 10%, тогда как поставки планшетов уменьшились на 1.6%.

По итогам года лидером рынка компьютеров, включая настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты, стала компания Lenovo. Нарастив поставки на 15%, она отгрузила 99.666 млн единиц и заняла 20% рынка. В 2020 году эта доля рынка составляла 18.9%.

Компания Apple находится на втором месте. Она нарастила поставки на 10.6%, в результате чего ее доля увеличилась с 17.7% до 18%. Компания Hewlett-Packard занимает третье место. Она нарастила поставки на 9.3% – доля HP не изменилась. Она равна 14.8% в 2021 и 2020 годах.

Далее следует компания Dell. Нарастив поставки на 18%, она смогла увеличить свою долю с 11% до 11.9%. Замыкает первую пятерку Samsung. Южнокорейский производитель нарастил поставки всего на 2.8%. Это привело к уменьшению его доли с 7.6% до 7.1%.