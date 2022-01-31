Австралия впервые за два года пандемии COVID-19 откроет границы для иностранцев

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что с 21 февраля страна снова начнет пускать к себе иностранцев. Ограничения на въезд были введены еще в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса и с тех пор почти не смягчались.

Об этом сообщает австралийский телеканал 7NEWS.

Начиная с 21 февраля, иностранцы смогут въезжать в Австралию, но только при наличии сертификата о полном курсе вакцинации против COVID-19. От них не будут требовать обязательной самоизоляции по прибытии.

С декабря 2021-го Австралия уже разрешила въезд гражданам, постоянным резидентам и членам их семей, а позже — зарубежным студентам, работникам и участникам походов, но при условии обязательной самоизоляции в государственных гостиницах.

“Знаю, что туристическая отрасль уже ждет этого (открытия границ. — Ред.), поэтому в течение следующих двух недель они будут иметь возможность как пригласить зарубежных гостей, так и подготовиться для их встречи в Австралии”, – заявил Скотт Моррисон журналистам.

Ранее австралийский премьер предполагал, что границы для иностранных посетителей будут открыты до апреля 2022 года. Об этом просила туристическая отрасль, которая из-за пандемии COVID-19 понесла существенные убытки.

Если в 2019 году Австралию посетили 8,6 миллиона иностранцев, то в 2020 году это число снизилось до 6,2 миллиона, а в 2021-м — упало до 150 тысяч. Страна ввела одни из самых строгих в мире COVID-мер и ограничила въезд даже своим гражданам.