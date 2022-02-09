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Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)

Минимальный размер оплаты труда в Европе в 2022 году (инфографика)

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Европе весьма неравномерен. Если минималки в западной части континента колеблются в пределах 1 тыс. евро и выше, то минимальные зарплаты в Восточной Европе гораздо скромнее.

Впрочем, существует ряд стран, в которых МРОТ вообще не устанавливается государством. Там этот процесс, как правило, контролируют профсоюзы. Это такие страны как:

  • Швеция, Финляндия, Исландия, Италия, Австрия.

Украина. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн, или 202 евро. Это один из самых низких показателей в Восточной Европе. Если не считать соседнюю Беларусь, где с начала 2022 года МРОТ был установлен в размере 136 евро, Молдову с минималкой в 144 евро и Российскую Федерацию (160 евро).

Следом за Украиной по размеру минимальной оплаты следует Турция (274 евро) и граничащая с ней Болгария (332 евро). МРОТ в пределах 500 евро установлен в таких странах, как Латвия (500), Румыния (515) и Венгрия (542). Минималкой свыше 600 евро могут похвастаться Хорватия (624), Словакия (646), Чехия (652), Эстония (654), Польша (655). В Литве и Греции размер минимальной оплаты труда составляет 730 и 774 евро соответственно. 823 евро в качестве МРОТ получают в Португалии, а “психологическую планку” в 1000 евро удалось “перебить” Словении (1024) и Испании (1126).

В большинстве стран Западной Европы МРОТ составляет 1600-1725 евро. Это Франция (1603), Германия (1621), Бельгия (1658), Великобритания (1685) и Нидерланды (1725). Второе место по величине минимальной оплаты труда занимает Ирландия, где этот показатель вплотную приближается к 1800 евро, а “золото” по праву принадлежит Люксембургу с МРОТ в размере 2257 евро.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики Picodi.com проверили, как изменился размер минимальной зарплаты в 64 странах мира. В исследовании участвовали 64 страны Европы, обеих Америк, Африки, Азии и Австралия. Рассматривали суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки или на банковский счет. Украина в этом рейтинге заняла 25-е место.
  • Первые места в этом рейтинге заняли Великобритания, Ирландия и Австралия: соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

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По материалам Комментарии
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