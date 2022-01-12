Минимальная заработная плата в мире в 2022 году

Аналитики Picodi.com проверили, как изменился размер минимальной зарплаты в 64 странах мира. Finance.ua как портал, который учит экономить, передает главное.

В исследовании участвовали 64 страны Европы, обеих Америк, Африки, Азии и Австралия. Рассматривали суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки или на банковский счет.

В 10 из 64 рассматриваемых стран размер минимальной заработной платы не изменился с прошлого года. Среди этих стран Израиль, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Перу. А в Словении на момент проведения исследования размер выплат не был окончательно утвержден.

Самым высоким ростом минимальной заработной платы может похвастаться Черногория. Помимо повышения минимальной зарплаты в этой бывшей Югославской Республике была проведена налоговая реформа, в результате чего минимальная зарплата выросла по сравнению с прошлым годом с 265 $ до 514 $ «чистыми» (на 103%). Также значительным ростом минимальной зарплаты отметились Аргентина (55%), Турция (50%) и Казахстан (41%).

Украина в этом рейтинге заняла 25-е место: 2 декабря 2021 г. был принят закон, согласно которому минимальная оплата труда в стране выросла на 8,3% (с 4 830 ₴ до 5 233 ₴ на руки). В Польше «минималка» выросла на 14,6% (11-е место рейтинга), в Венгрии – на 24,2% (6-е место), в Беларуси на 14,3% (13-е место), а в Молдове на 0,7% (54-е место).



Инфографика: Picodi.com

Корзина выживания в Украине

Для данного исследования аналитики сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но в нем содержатся продукты (в указанных количествах), способные удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 273 ₴; Хлеб (10 буханок) — 166 ₴; Рис (1,5 кг) — 47 ₴; Яйца (20 шт.) — 61 ₴; Сыр (1 кг) — 204 ₴; Мясо (6 кг) — 805 ₴; Фрукты (6 кг) — 176 ₴; Овощи (8 кг) — 151 ₴.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2022 года составляет 1 883 гривны. По сравнению с началом 2021 года такой набор подорожал на 9,2%.

Где можно выжить, получая минимальную зарплату

Первые места в этом рейтинге заняли Великобритания, Ирландия и Австралия: соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

Украина в этом рейтинге занимает 47-е место среди 64 стран. С результатом 36% она опережает Бразилию (36,6% и 49-е место), Молдову (41,7%, 53-е место), Беларусь (42,6%, 54-е место). Выше по рейтингу расположились Польша (14,6%, 17-е место), Словения (15,1%, 20-е место), Венгрия (20,2%, 28-е место).

В непростой ситуации оказались граждане России, Казахстана, Индии, получающие минимальную оплату труда: здесь скромная продовольственная корзина поглощает около половины зарплаты. В свою очередь, в Нигерии минимальной заработной платы не хватит даже на скудный набор продуктов.



Инфографика: Picodi.com