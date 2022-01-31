В США строят дорогу, которая может заряжать авто

В Детройте строится участок дороги протяженностью 1,6 км, который может заряжать электромобили во время движения – если владельцы установят специальный приемник.

Об этом пишет businessinsider.

Штат Мичиган планирует выделить 1,9 миллиона долларов на проект, который, по словам компании, будет полностью запущен к 2023 году.

Проезжая часть будет заряжать электромобили независимо от того, находятся они в движении или стоят, с помощью процесса, который называется индуктивной зарядкой, который использует магнитную частоту для передачи энергии от металлических катушек, закопанных под дорогой, к специальному приемнику на электромобиле.

По оценкам аналитиков, установка специального приемника будет стоить от 3000 до 4000 долларов за автомобиль. Однако в компании надеются довести цену до 1000-1500 долларов.