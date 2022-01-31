В Нацбанке посчитали, на сколько гривна упала с начала года, и объяснили почему

Гривна только с начала года (за январь) подешевела на 4,3%. Это, помимо прочего, спровоцировало снижение продаж гособлигаций Украины (ОВГЗ).
Об этом сообщил НБУ в своем очередном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
В Нацбанке объяснили, что ухудшение информационной среды вокруг Украины, продажа инвесторами гособлигаций (из-за негативного информационного поля) и значительные бюджетные расходы в конце 2021 сформировали девальвационное давление на гривну.
В то же время, как отмечают в НБУ, в конце января на фоне улучшения информационной среды появились первые признаки стабилизации ситуации на рынках. Это отразилось в понижении премии за риск и в укреплении обменного курса гривны.
Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний НБУ в течение января проводил преимущественно валютные интервенции по продаже иностранной валюты.
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