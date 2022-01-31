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В Нацбанке посчитали, на сколько гривна упала с начала года, и объяснили почему

В Нацбанке посчитали, на сколько гривна упала с начала года, и объяснили почему

Гривна только с начала года (за январь) подешевела на 4,3%. Это, помимо прочего, спровоцировало снижение продаж гособлигаций Украины (ОВГЗ).

Об этом сообщил НБУ в своем очередном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В Нацбанке объяснили, что ухудшение информационной среды вокруг Украины, продажа инвесторами гособлигаций (из-за негативного информационного поля) и значительные бюджетные расходы в конце 2021 сформировали девальвационное давление на гривну.

В то же время, как отмечают в НБУ, в конце января на фоне улучшения информационной среды появились первые признаки стабилизации ситуации на рынках. Это отразилось в понижении премии за риск и в укреплении обменного курса гривны.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний НБУ в течение января проводил преимущественно валютные интервенции по продаже иностранной валюты.

Справка Finance.ua:

  • украинские банки прогнозируют рост ВВП страны на 3,5% по итогам 2022 года, а максимальный курс доллара на уровне 29,3 грн/долл;
  • украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Полгода назад гривна находилась на восьмом месте.

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По материалам Зеркало Недели
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