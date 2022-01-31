Идея Банк предлагает кредиты на покупку авто с пробегом

Идея Банк предлагает клиентам возможность оформить кредит на покупку автомобилей с пробегом.
Теперь мечта о доступном собственном автомобиле для многих украинцев может стать реальностью. В Идея Банке можно оперативно получить наличные денежные средства, которых не хватает на приобретение подержанного авто любой марки.
«В последние несколько лет среди многих украинцев усилилась ценность и потребность в безопасном и комфортном передвижении именно на каждый день. В то же время, столь высокий спрос продавцы новых авто могут удовлетворить лишь частично, да и многим покупателям по разным причинам комфортнее приобретение авто с пробегом, – отмечает директор по развитию бизнеса, член правления Идея Банка, Владимир Малый. – Именно поэтому мы в Идея Банке предложили покупателям авто простое и удобное решение – кредит на автомобиль с пробегом. Теперь еще больше украинцев получат возможность более комфортного передвижения на собственном авто, как для повседневных жизненных и бизнес нужд, так и для отдыха и путешествий».
«Чтобы оформить наш новый кредит, клиенту достаточно выбрать необходимую марку и модель автомобиля на специализированных сайтах, автоплощадках или автосалонах-партнерах банка и заполнить короткую заявку на сайте банка, – говорит начальник управления партнерских продаж Евгений Назаренко. – _Банк предоставляет возможность получить предварительное решение по кредиту, даже если клиент еще не выбрал конкретный автомобиль. При этом саму кредитную сделку оформить после того, как будет решение по конкретному автомобилю. Теперь безопасные и удобные поездки, реализация новых личных и бизнес-идей на собственном авто стали доступнее для многих наших соотечественников. Эта программа кредитования также интересна для наших действующих и новых партнеров – продавцов авто з пробегом, так как позволяет им существенно расширить аудиторию потребителей».
Для того чтобы оформить автокредит на авто с пробегом, нужно:
Существенные условия автокредита от Идея Банка:
Банк не выдвигает дополнительных требований, таких как: КАСКО, залог, первый взнос, ограничения по пробегу и поручители. Услуга доступна клиентам от 21 до 74 лет (на момент завершения договора).
*при предоставлении заемщиком свидетельства о регистрации транспортного средства.
Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 32 года практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, предлагающего потребителям продукты и услуги европейского качества.
В 2020 году банк запустил собственное мобильное приложение O.Bank.
Идея Банк входит в европейскую финансовую группу Getin Holding S.A. (Польша).
Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.
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