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Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение Минбороны

Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение Минбороны

С 1 января 2024 года правительство Украины планирует полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Это будет происходить постепенно, увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.

По словам Резникова, в министерстве подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.

«Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов», — сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.
По материалам Деньги.ua
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