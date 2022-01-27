Госдолг США впервые превысил $30 триллионов

По итогам января совокупный госдолг США составил $ 30,01 трлн.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина страны.

Отмечается, что всего за два года госдолг США вырос на $ 7 трлн за счет активных заимствований на различные стимулирующие программы, которые призваны помочь экономике восстановиться после коронакризиса.

«Это потрясающий показатель, который вызывает неподдельное беспокойство. Это результат заимствований на действительно важную цель, прежде всего, на преодоление пандемии COVID-19, но также многих триллионов долларов, взятых в долг по одной лишь причине — нежелание политиков платить по счетам», — сказала председатель Комитета по ответственному федеральному бюджету Мая МакГинеас.

В финансовом году, завершившемся в сентябре 2021 года, дефицит федерального бюджета США составляет $ 2,8 трлн, или 12,4% ВВП США. Перед пандемией дефицит составлял около 4,7% ВВП.