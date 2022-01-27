Госдолг США впервые превысил $30 триллионов

По итогам января совокупный госдолг США составил $ 30,01 трлн.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина страны.
Отмечается, что всего за два года госдолг США вырос на $ 7 трлн за счет активных заимствований на различные стимулирующие программы, которые призваны помочь экономике восстановиться после коронакризиса.
«Это потрясающий показатель, который вызывает неподдельное беспокойство. Это результат заимствований на действительно важную цель, прежде всего, на преодоление пандемии COVID-19, но также многих триллионов долларов, взятых в долг по одной лишь причине — нежелание политиков платить по счетам», — сказала председатель Комитета по ответственному федеральному бюджету Мая МакГинеас.
В финансовом году, завершившемся в сентябре 2021 года, дефицит федерального бюджета США составляет $ 2,8 трлн, или 12,4% ВВП США. Перед пандемией дефицит составлял около 4,7% ВВП.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%12 ч. назад - 1782 7
Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нее3 ч. назад - 378 3
СЕП этом году переходит на «бесшовный» режим работы 24/7. Что меняетсяВчера, 09:14 - 854 3
Кого из украинцев не будут призывать в армию с 2024 года - разъяснение Минбороны2 ч. назад - 631 2
Налоговая амнистия: нужно ли декларировать общий домПозавчера, 20:05 - 1698 2
«Слуга народа» объяснила, изменится ли пенсионный возраст после очередной реформы7 ч. назад - 3212
В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%12 ч. назад - 1782 7
Налоговая назвала доходы, которые декларируют в рамках налоговой амнистии3 ч. назад - 1345
Межбанк: валютная лихорадка только усилится9 ч. назад - 1320
Mitsubishi отзывает 17 тысяч кроссоверов OutlanderВчера, 22:39 - 1245
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Позавчера, 12:40 - 1170 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 907
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2184
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1171 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 978 1