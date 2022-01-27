Цукерберг продал свой криптовалютный проект

Diem Association, основанная Meta Марка Цукерберга, продала банку Silvergate все активы собственного криптопроекта.

Об этом сообщает пресс-служба Silvergate.

Сделка оценивается в 182 млн долларов, включая передачу всей интеллектуальной собственности и технологических активов, связанных с работой платежной сети.

Так, Silvergate приобрел у Diem инфраструктуру для разработки и работы платежной сети на основе блокчейна. Приобретение включает собственные программные элементы, которые критически важны для работы сети стейблкоина.

Это увеличит технические возможности Silvergate и даст толчок к воплощению инфраструктуры для стейблкоина, отмечают в банке.

Новый владелец рассказал, что сеть в течение двух лет работала в режиме предварительного запуска и показала высокое качество в вопросах безопасности и надежности.

Исполнительный директор Silvergate Алан Лейн пояснил, что у клиентов Silvergate есть потребность в стабильной монете, обеспеченной долларом, которая в дальнейшем позволит им безбарьерно переводить средства.

Напомним, проект Diem, основанный Meta (ранее – Facebook) для выпуска стейблкоинов, хочет продать свои активы и вернуть средства инвесторам. К такому шагу Meta прибегла вследствие давления регуляторов, в частности ФРС.

Впервые Facebook от Meta заговорил о стейблоинах в 2019 году – тогда компания объявила о сотрудничестве с десятками других компаний в рамках инициативы Libra. Однако впоследствии из-за регуляторного давления ряд партнеров отказались от проекта, и он сменил название на Diem.

Libra была создана в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании.