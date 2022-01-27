Украина, Польша и Великобритания создают альянс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают союз, который должен укрепить безопасность Украины на фоне российской агрессии и развивать торговлю между государствами.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, новый формат — это «пояс безопасности и процветания», а также объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность, развивать торговлю и готовы к конкретным действиям. Министр добавил, что страны альянса осознают «угрозы безопасности Европе и стратегию противодействия вызовам со стороны РФ».

В рамках альянса страны будут сотрудничать в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в частности возобновляемой. Соединяя Атлантику, Балтику и Черное море, альянс создает новые возможности для стран, убеждает Кулеба.

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«Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы», — пояснил Кулеба.

Он отметил, что с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

Министр уточнил, что официально объявить о создании нового формата должны были 2 февраля, но министр иностранных дел Великобритании заболела COVID-19, поэтому это заявление перенесли на потом.

Кулеба напомнил, что это не первый подобный альянс. Так, Украина уже входит в «Люблинский треугольник» с Польшей и Литвой, «Квадрига» с Турцией и «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдовой. По словам министра, все эти форматы успешно развиваются и уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.